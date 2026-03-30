Motore esplode dopo il decollo: fiamme sull'ala dell'aereo

Momenti di terrore su un aereo della Delta Airlines, quando un motore è improvvisamente esploso prendendo fuoco pochi istanti dopo il decollo dall’aeroporto di Guarulhos a San Paolo, in Brasile.
Nelle scioccanti immagini, riprese dai passeggeri a bordo, si vede la turbina sinistra dell’aereo esplodere poco dopo il decollo, provocando urla di panico in cabina.
Il controllo del traffico aereo ha avvertito di un “incendio sull’ala” mentre il pilota ha dichiarato un’emergenza completa (mayday).
Fortunatamente, l’Airbus A330 danneggiato è riuscito ad atterrare in sicurezza sempre all’aeroporto brasiliano solo nove minuti dopo il decollo, senza feriti.
Video tratto da: IPA / KameraOne