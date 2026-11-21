Una mucca è riuscita a liberarsi e ha iniziato a correre senza controllo all’interno del campus, travolgendo un giovane che aveva tentato di fermarla e seminando il panico tra gli studenti. Una situazione decisamente insolita, che ha richiesto l’intervento del personale di sicurezza per riportare la calma. L’episodio si è verificato il 18 novembre 2026 alla Guizhou University, in Cina, e ha attirato rapidamente l’attenzione degli utenti online. Fortunatamente, nonostante i momenti di grande tensione e la violenza dell’impatto, la vicenda si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte.

La fuga della mucca nel campus in Cina

Le immagini diventate virali mostrano il momento in cui l’animale, dopo essere uscito da un edificio universitario, si trova davanti a un uomo. Per alcuni istanti sembra quasi fermarsi, ma improvvisamente abbassa la testa e parte a tutta velocità nella sua direzione. L’impatto è particolarmente violento: l’uomo viene colpito e scaraventato a terra, arrivando a compiere una sorta di capriola prima di ricadere al suolo.

Una scena impressionante, ripresa dalle telecamere e dagli smartphone delle persone presenti.

Ma la caduta dell’uomo non ferma la mucca. Dopo averlo travolto, l’animale riprende la sua corsa e continua ad attraversare il campus, mentre gli studenti cercano di allontanarsi per evitare di trovarsi sulla sua traiettoria. In alcuni filmati si vedono anche gli addetti alla sicurezza tentare di circondarla e limitarne gli spostamenti. La situazione, tuttavia, non sembra risolversi immediatamente: la mucca riesce infatti a spostarsi in un’altra zona, arrivando persino a saltare attraverso la strada e a correre nuovamente in direzione di altre persone.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, in un altro momento della fuga l’animale avrebbe caricato un secondo uomo, mentre i presenti osservavano preoccupati la scena. Alcuni utenti dei social avevano ipotizzato che la prima persona travolta fosse il proprietario della mucca, impegnato a cercare di riprenderne il controllo. Questa ricostruzione, però, non è stata confermata dalle autorità universitarie.

La vicenda si è conclusa grazie all’intervento del personale dell’università, che è riuscito a recuperare l’animale dopo diverse ore. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla Facoltà di Scienze Animali, la mucca è stata messa in sicurezza intorno alle 19:50, circa tre ore dopo l’inizio dell’incidente, e successivamente allontanata dal campus.

Per quanto riguarda le conseguenze, l’ateneo ha chiarito che non si sono registrati feriti né danni materiali. Anche lo studente che aveva cercato di collaborare alle operazioni per fermare l’animale è stato sottoposto a un controllo medico in ospedale, senza che venissero riscontrate lesioni. Una conclusione fortunata, considerando la stazza dell’animale e la dinamica dell’impatto mostrata nei video.

Perché c’era una mucca all’università

Il bovino apparteneva alla Facoltà di Scienze Animali ed era stato acquistato per essere utilizzato durante le esercitazioni pratiche destinate agli studenti universitari. Non si trattava quindi di una mucca arrivata casualmente all’interno della struttura, né di un animale appartenente a un allevamento esterno.

La sua presenza era legata alle attività didattiche dell’ateneo, che prevedono anche occasioni di apprendimento pratico nel campo delle scienze zootecniche e della gestione degli animali. Una circostanza che spiega perché un bovino si trovasse all’interno di una struttura universitaria, ma che non ha impedito il verificarsi dell’incidente.

A chiarire le dinamiche della fuga è stato proprio un comunicato ufficiale pubblicato il 19 novembre dalla Facoltà di Scienze Animali. Stando alla ricostruzione dell’università, intorno alle 16:40 del giorno precedente una mucca di razza bovina gialla, priva di corna e acquistata recentemente per le esercitazioni degli studenti, è riuscita a spezzare il legaccio che la teneva ferma. Una volta liberatasi, ha raggiunto un’area pubblica del campus, iniziando a correre tra gli edifici e gli spazi frequentati da studenti e personale universitario.

La fuga avrebbe quindi avuto origine da un problema nel sistema di contenimento dell’animale. Non sono stati invece forniti ulteriori dettagli sulle circostanze precise che hanno portato alla rottura del legaccio.

Video tratto da: IPA/KameraOne