A fine ottobre si è sparsa la notizia di una mucca destinata al macello che, approfittando di un momento di caos nella struttura in Brianza, è riuscita a scavalcare la recinzione saltando letteralmente sulla groppa di un’altra bovina. È nato così il caso di Minerva, come l’avrebbero poi ribattezzata gli animalisti. Una fuga improvvisa, istintiva, che in poche ore ha trasformato un animale anonimo in un simbolo di resistenza.

Dopo essere sparita nei boschi della valle Nava, Minerva è sembrata inghiottita dal nulla. Sono passati giorni, poi settimane, senza una traccia concreta. E mentre la sua storia si trasformava in caso mediatico, decine di persone hanno sperato in un epilogo diverso da quello già scritto per le mucche destinate alla filiera della carne.

Il clamore mediatico e la mobilitazione animalista

La notizia della fuga ha generato un’onda immediata: associazioni come ENPA e Leidaa si sono attivate quasi subito. ENPA ha lanciato una petizione sui social, mentre la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, guidata dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, ha avviato le procedure per riscattare formalmente l’animale. L’obiettivo: garantire che, qualora fosse stata ritrovata viva, nessuno potesse riportarla al macello. Il caso è arrivato anche in televisione. Minerva è diventata la “mucca latitante della Brianza”, protagonista di servizi, appelli, ricostruzioni.

La vicenda ricorda da vicino altre fughe dal destino del macello, come quella della scrofa che scappò dall’allevamento per salvare i suoi cuccioli: una storia che fece il giro d’Italia.

Il ruolo decisivo del pet detective

Per individuare Minerva è servito un professionista abituato a muoversi tra boschi, tracce e segnali sfuggenti. È entrato così in scena Said Beid, il “pet detective” già noto per aver ritrovato animali scomparsi in contesti difficili. Con il suo cane molecolare Adele ha iniziato a ricostruire passo dopo passo gli spostamenti della mucca. Fototrappole, segnalazioni, resti di cibo e orme hanno permesso di capire che Minerva era viva.

Il 6 novembre è arrivata la prima notizia certa: una fototrappola l’ha immortalata mentre vagava sola nei boschi. È apparsa provata, magra, diffidente, sempre in movimento per evitare rumori sospetti, in particolare i cani da caccia che frequentavano la zona.

Il silenzio improvviso e il finale inaspettato

Dopo quei primi contatti indiretti, però, tutto è tornato a tacere. Nessuna nuova traccia, nessun passaggio filtrato dalle fototrappole. Fino al colpo di scena finale: l’animale è stato ritrovato, ma non dove ci si aspettava.

Minerva, infatti, non è stata catturata né individuata in una battuta organizzata. È stata lei a presentarsi spontaneamente all’interno di una stalla, attirata forse dai muggiti di altre mucche. Dopo settimane di freddo, fame e solitudine, si è avvicinata a un’azienda agricola e si è unita a un piccolo gruppo di bovine. L’allevatore l’ha trovata lì, fianco a fianco con una mucca poi chiamata Miranda.

Un doppio salvataggio per non separarle

A quel punto la storia ha preso una piega ancora più umana. Per evitare che Minerva e Miranda venissero separate, Michela Vittoria Brambilla ha deciso di acquistare entrambe. “Non potevo dividerle”, ha dichiarato. Così le due mucche sono state trasferite al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, dove hanno iniziato una nuova vita al sicuro.

Minerva è arrivata al rifugio spaventata, tesa, con un evidente carico di stress accumulato in quasi due mesi di fuga. Il veterinario che l’ha visitata ha parlato di condizioni “discrete”, compatibili con una vita allo stato brado. Con il passare delle ore, però, l’animale ha ricominciato a rilassarsi, a mangiare con più regolarità e a capire che nessuno avrebbe più cercato di farle del male. Oggi Minerva e Miranda vivono al sicuro, circondate da operatori e volontari. Niente macello, niente fuga, niente solitudine. Solo una stalla calda, acqua fresca, fieno e la possibilità di affrontare l’inverno con serenità.