In una tranquilla giornata di febbraio, una scena surreale ha trasformato una via commerciale della Turchia in un piccolo teatro dell’assurdo. Protagoniste? Nove mucche in fuga, telecamere accese e un negozio che si è trovato improvvisamente invaso da zoccoli, campanacci e muggiti.

L’episodio, ripreso interamente dalle videocamere di sorveglianza, ha fatto rapidamente il giro del web, sollevando sorrisi increduli.

9 Mucche entrano in un negozio in Turchia, lo stupore della gente

È successo il 17 febbraio 2026, nella provincia di Batman, nel sud-est della Turchia. Le immagini mostrano nove bovini che avanzano in fila lungo Hastane Street, prima di cambiare improvvisamente direzione e infilarsi dentro un negozio di elettrodomestici.

La scena è surreale perché mostra nove mucche che attraversano l’ingresso come se fosse la cosa più naturale del mondo, come se stessero facendo “Shopping”.

Secondo quanto riportato dai media locali, gli animali erano sfuggiti al controllo del proprietario e stavano correndo lungo la strada. Dopo aver urtato una donna all’esterno del negozio, fortunatamente senza conseguenze gravi, hanno virato bruscamente verso l’ingresso dell’attività.

All’interno del negozio hanno vagato per qualche secondo, tra frigoriferi, lavatrici e piccoli elettrodomestici, rovesciando alcuni prodotti ed causando danni materiali. Il proprietario del negozio, Masuk Baltas, è intervenuto rapidamente per allontanarle e ha immediatamente avvisato le autorità.

Nel giro di poco tempo gli animali sono stati rintracciati e riportati al legittimo proprietario. Nessun ferito, solo molta paura e qualche scaffale fuori posto. Ma le immagini, per la loro incredibile naturalezza, hanno fatto il giro del mondo.

Perché le mucche scappano?

Dietro una scena che può far sorridere si nasconde però un comportamento animale ben preciso. Le mucche sono animali preda, e il loro istinto principale, in caso di pericolo, è la fuga.

Rumori improvvisi, movimenti bruschi, cani, macchinari o semplicemente un ambiente percepito come ostile possono scatenare una reazione immediata. Quando si sentono minacciate o stressate, cercano una via di uscita senza valutare realmente la direzione.

Esiste poi quello che gli esperti chiamano “flight zone”: una sorta di spazio di sicurezza attorno all’animale. Se qualcuno entra troppo rapidamente in questa zona, la mucca reagisce allontanandosi. È una risposta automatica, istintiva.

Anche condizioni di allevamento non adeguate, gestione aggressiva o lunghi periodi di stabulazione possono aumentare l’agitazione. In alcuni casi, la fuga può essere spinta semplicemente dalla curiosità o dalla ricerca di cibo. In altri, da uno stato di malessere o disagio fisico.

La storia di Minerva, la mucca fuggita dal macello

Se la vicenda turca si è conclusa nel giro di poche ore, ben diversa è stata la storia della mucca Minerva, una mucca diventata celebre in Italia per la sua fuga da un macello in Brianza.

Minerva riuscì a scappare poco prima della macellazione e si rifugiò nei boschi della zona, dove visse per circa due mesi. Un periodo durante il quale dimostrò straordinarie capacità di adattamento e sopravvivenza. Alcuni residenti le lasciavano del cibo, ma per il resto imparò a cavarsela da sola, evitando pericoli e nascondendosi tra la vegetazione.

La sua storia attirò l’attenzione dei media e delle associazioni animaliste. Alla fine, la mucca fu recuperata e trasferita in un centro per animali gestito dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDA).

Il nome Minerva, scelto per lei, richiamava l’intelligenza e la determinazione dimostrate durante la fuga. Da semplice animale destinato al macello, è diventata un simbolo. Per molti rappresenta la voglia di libertà e ha riacceso il dibattito sulle condizioni degli allevamenti intensivi e sul trattamento degli animali.