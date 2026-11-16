La muffa nella lavatrice è un problema domestico piuttosto comune, che può manifestarsi con macchie scure sulla guarnizione di gomma, residui nel cassetto del detersivo e cattivi odori provenienti dal cestello. Anche un elettrodomestico utilizzato quotidianamente per pulire i vestiti, infatti, ha bisogno di una manutenzione regolare. L’acqua e l’umidità che rimangono intrappolate in alcune sue componenti possono favorire la proliferazione delle muffe, soprattutto quando le superfici non riescono ad asciugarsi tra un lavaggio e l’altro.

Il problema non è soltanto estetico. Se trascurata, la muffa può contribuire al deterioramento della guarnizione, fino a provocare piccoli fori nella gomma e possibili perdite d’acqua. Per evitare che si formi, tuttavia, può bastare un’abitudine molto semplice da inserire nella routine del bucato.

Muffa nella lavatrice, il gesto da fare dopo ogni ciclo

Il consiglio arriva da una discussione pubblicata su Reddit e ripresa dal quotidiano britannico Daily Mirror. Una donna aveva chiesto come impedire alla muffa di ricomparire sulla guarnizione intorno allo sportello della lavatrice dopo averla pulita.

La soluzione suggerita dagli utenti consiste nell’asciugare la guarnizione con un panno e lasciare l’oblò socchiuso tra un bucato e l’altro. In questo modo l’aria può circolare liberamente all’interno del cestello, favorendo l’evaporazione dell’acqua residua.

Un partecipante alla discussione ha raccontato di adottare questa abitudine da 14 anni senza aver mai avuto problemi di cattivi odori. Un altro ha sottolineato che trattenere l’umidità all’interno dell’elettrodomestico favorisce la formazione di muffe.

Un accorgimento analogo riguarda il cassetto del detersivo. Quando possibile, è opportuno estrarlo, eliminare l’acqua eventualmente accumulata e lasciarlo asciugare completamente prima di reinserirlo.

Come pulire la guarnizione, il cassetto e il cestello

Se la muffa è già comparsa, occorre intervenire sulle diverse componenti. Il cassetto del detersivo può essere rimosso, seguendo le indicazioni del manuale, e immerso in acqua tiepida e sapone. Una spazzola o una spugna permette di eliminare i residui di detergente e ammorbidente. Dopo il risciacquo, è importante asciugarlo prima di rimontarlo.

Per la guarnizione, è molto efficace una soluzione composta da acqua e aceto bianco in parti uguali. Con un panno si possono pulire la superficie e le pieghe della gomma, controllando che non siano rimasti capelli, sporco o depositi. Anche in questo caso è fondamentale asciugare accuratamente.

Per il cestello si può effettuare un ciclo di manutenzione a vuoto, utilizzando un prodotto specifico per la pulizia delle lavatrici e seguendo le indicazioni del produttore. È preferibile non mescolare aceto e bicarbonato, perché reagiscono tra loro riducendo l’efficacia dei singoli ingredienti.

Come evitare che la muffa ritorni

La prevenzione richiede pochi gesti, ma deve diventare un’abitudine. Dopo ogni lavaggio è consigliabile asciugare la guarnizione, lasciare socchiuso l’oblò e favorire la ventilazione del cassetto del detersivo. Anche utilizzare quantità adeguate di detergente aiuta a limitare l’accumulo di residui.

Una manutenzione periodica permette di mantenere l’elettrodomestico in buone condizioni, ridurre i cattivi odori e prevenire interventi più impegnativi. Se la guarnizione appare danneggiata o presenta fori, è invece opportuno rivolgersi a un tecnico per valutarne la sostituzione.