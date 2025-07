Durante l’estate, molte persone si recano al mare o al lago per rilassarsi e fare il bagno. Tuttavia, non tutti sono consapevoli dei pericoli nascosti che l’acqua può celare, tra cui i mulinelli, o correnti di risucchio. Si tratta di fenomeni naturali che possono mettere in serio pericolo anche i nuotatori più esperti.

Cosa sono i mulinelli

I mulinelli sono movimenti vorticosi dell’acqua che si creano quando correnti contrapposte si incontrano o quando l’acqua si muove con forza verso il largo. Possono formarsi sia in mare che in acque interne come laghi e fiumi.

Al mare

Nel contesto marino, i mulinelli si formano spesso per effetto delle correnti di risacca (o risacche), che si generano quando l’acqua spinta a riva dalle onde torna verso il largo concentrandosi in stretti canali. Questi flussi possono essere molto forti e trascinare velocemente a largo una persona, anche in pochi secondi.

Al lago

Nei laghi, i mulinelli possono svilupparsi per effetto del vento, di dislivelli del fondale o dell’immissione di acque da fiumi o dighe. Anche se meno comuni che al mare, possono comunque essere insidiosi, soprattutto vicino ai moli, alle dighe o nelle zone di sbocco dei fiumi.

Come riconoscere un mulinello

Non sempre è facile individuare un mulinello, ma alcuni segnali possono aiutare:

superficie dell’acqua che sembra “bollire” o muoversi in modo irregolare;

differenza di colore nell’acqua (più scura nei punti di maggiore profondità);

correnti visibili che si allontanano dalla riva;

schiuma o detriti che si muovono verso il largo.

Cosa fare per mettersi in salvo

Se ci si trova coinvolti in un mulinello, è fondamentale mantenere la calma e seguire queste indicazioni:

non nuotare controcorrente – si rischia solo di stancarsi rapidamente;

nuotare parallelamente alla riva – uscire lateralmente dal flusso è il modo più efficace per liberarsene;

chiedere aiuto, alzando un braccio e gridando per attirare l’attenzione;

restare a galla – se si è stanchi, meglio galleggiare e conservare le energie.

Prevenzione e sicurezza

Ogni anno, in Italia e nel mondo, si registrano incidenti legati ai mulinelli e alle correnti di risacca. Conoscere questo fenomeno e sapere come reagire può fare la differenza tra la vita e la morte. La sicurezza in acqua passa anche dall’informazione.

Per ridurre il rischio di incidenti: