Attraversare un incrocio con il semaforo rosso comporta una multa, ma non sempre l’accertamento dell’infrazione supera il controllo di un giudice. Lo dimostra una vicenda giudiziaria arrivata fino al Tribunale di Ravenna, dove un automobilista è riuscito a ottenere l’annullamento di una sanzione nonostante avesse riconosciuto di aver oltrepassato la linea di arresto con il rosso. A determinare l’esito del ricorso non è stato il comportamento alla guida, bensì un requisito tecnico del Photored utilizzato per rilevare la violazione. La decisione riporta l’attenzione sulla differenza tra approvazione e omologazione degli strumenti automatici di controllo del traffico.

Multa per il semaforo rosso annullata: cosa è successo a Ravenna

Tutto comincia il 9 dicembre 2025, quando un automobilista alla guida di una Peugeot attraversa un incrocio tra via Emilia Ponente e via Lugo, nel territorio di Faenza, in direzione Forlì-Bologna. Il semaforo è rosso e il passaggio viene registrato da un dispositivo automatico per il controllo delle infrazioni semaforiche, un T-XROAD identificato dalla matricola 416. La rilevazione porta alla contestazione della violazione del Codice della strada.

L’automobilista, tuttavia, ritiene che ci siano elementi sufficienti per mettere in discussione la legittimità della sanzione. Decide quindi di presentare ricorso. Tra gli aspetti contestati figura il tempo trascorso tra l’accensione della luce rossa e l’attraversamento della linea di arresto: appena 0,84 secondi.

Nel ricorso vengono inoltre segnalate la presenza di una persona con giubbotto ad alta visibilità impegnata nella gestione del traffico e quella di segnaletica temporanea nei pressi dell’incrocio. Ma le obiezioni non riguardano soltanto le circostanze dell’infrazione. La difesa solleva anche dubbi sulla documentazione amministrativa necessaria per installare e utilizzare l’impianto.

Il primo ricorso respinto e la sentenza del Tribunale

Una delle questioni riguarda la posizione dell’incrocio rispetto al centro abitato. Secondo il ricorrente, la postazione sarebbe situata all’esterno del perimetro urbano e avrebbe quindi richiesto uno specifico provvedimento prefettizio per consentire la rilevazione automatica delle infrazioni senza contestazione immediata.

Viene contestata anche la mancata produzione di un’ordinanza dell’Anas, proprietaria della strada, relativa all’installazione dell’impianto semaforico. Il procedimento arriva inizialmente davanti al Giudice di Pace di Faenza, che respinge il ricorso. Nella valutazione del giudice, la presenza di edifici residenziali documentata dalle fotografie contribuisce a qualificare il tratto come appartenente al centro abitato.

L’automobilista non si ferma e decide di impugnare la decisione. La svolta arriva il 13 novembre 2026, quando la giudice del Tribunale di Ravenna accoglie l’appello e annulla il verbale. Nel giudizio erano coinvolti anche l’Unione della Romagna Faentina e il sindaco di Faenza, che non si sono costituiti. La motivazione decisiva, però, non riguarda la posizione dell’incrocio, la durata del rosso o gli altri elementi contestati inizialmente. Il tribunale concentra la propria valutazione sulla regolarità del dispositivo automatico.

Photored approvato ma non omologato: perché la multa è stata annullata

Il nodo della vicenda è una distinzione che negli ultimi anni ha assunto crescente importanza nei ricorsi contro le sanzioni stradali: approvazione e omologazione non sono necessariamente la stessa cosa. Un dispositivo può essere autorizzato attraverso una procedura di approvazione ministeriale senza risultare formalmente omologato. Il problema nasce quando la normativa applicabile all’accertamento richiede proprio l’omologazione e l’amministrazione dispone soltanto della documentazione relativa all’approvazione.

Nel caso esaminato a Ravenna, il Photored risultava approvato dal ministero, ma non omologato. Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione sulla distinzione tra le due procedure, il tribunale ha ritenuto tale mancanza sufficiente per invalidare l’accertamento automatico. La conseguenza è particolarmente significativa perché l’ammissione dell’infrazione da parte dell’automobilista non è bastata a “salvare” la multa.

Il giudice ha infatti distinto il comportamento del conducente dalla legittimità dello strumento utilizzato per documentarlo. Anche quando una violazione viene riconosciuta, l’amministrazione deve rispettare i requisiti previsti per accertarla e sanzionarla. Una volta individuato il difetto di omologazione, il tribunale non ha ritenuto necessario esaminare gli altri motivi di opposizione. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, mentre le spese legali dei due giudizi sono state compensate.

Come verificare una multa per il semaforo rosso

Chi riceve una sanzione per aver attraversato un incrocio con il rosso può innanzitutto controllare il verbale, prestando attenzione alla data, al luogo dell’infrazione e agli estremi del dispositivo impiegato. Può essere utile richiedere all’amministrazione la documentazione tecnica relativa all’apparecchiatura, compresi gli atti ministeriali che ne autorizzano l’impiego. La presenza di un decreto di approvazione, infatti, non deve essere automaticamente confusa con la prova dell’omologazione.

Se emergono dubbi sulla legittimità dell’accertamento, è possibile valutare un’opposizione secondo le procedure previste dal Codice della strada. In via generale, il ricorso al prefetto può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, mentre quello al Giudice di Pace deve essere proposto normalmente entro 30 giorni, salvo le particolarità previste dalla legge. Le due strade sono alternative e richiedono una valutazione delle conseguenze economiche e procedurali, soprattutto quando il ricorso non viene accolto.