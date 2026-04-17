Le multe per il parcheggio sulle strisce blu sono tra le più comuni in Italia, ma non sempre devono essere pagate. A dimostrarlo è anche un recente caso che si è verificato a Isernia, in cui una sanzione è stata annullata perché ritenuta non conforme alla normativa. La vicenda riguarda un automobilista che non aveva pagato il parcheggio, ma che è riuscito comunque a ottenere l’annullamento della multa grazie a specifiche condizioni che la rendevano illegittima.

Il punto centrale non è tanto il mancato pagamento del ticket in sé, quanto il contesto. Nello specifico, c’è stato un problema nella delibera comunale che autorizza e regola la sosta a pagamento. Quando questa è assente o risulta scaduta, la sosta non è valida e quindi la multa non può essere applicata. Le tariffe, infatti, non si rinnovano in automatico. Ecco allora che l’uomo protagonista di questa storia ha deciso di impugnare la sanzione.

Anche l’assenza di adeguati parcheggi gratuiti nelle vicinanze non è legittima. La normativa italiana, infatti, stabilisce che le aree con strisce blu devono essere affiancate da un numero sufficiente di posti liberi (contrassegnati dalle strisce bianche), salvo alcune eccezioni come i centri storici o le zone di particolare rilevanza urbanistica. Quando questa condizione non viene rispettata, la sanzione può essere contestata e annullata.

Questo principio è consolidato anche da diverse interpretazioni giuridiche e pronunce. La presenza di parcheggi gratuiti non è una semplice opzione per i Comuni, ma un obbligo previsto dalla legge, pensato per garantire un equilibrio tra sosta a pagamento e diritto alla mobilità.

Quando le multe sulle strisce blu sono illegittime

Oltre all’assenza di un numero congruo di parcheggi gratuiti nelle vicinanze e delle delibere comunali, ci sono altri casi che meritano di essere analizzati. Fra questi figura la sosta oltre l’orario pagato. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando l’automobilista ha acquistato regolarmente il ticket, ma si trattiene oltre il tempo previsto, non si configura automaticamente una violazione del Codice della strada. In questa situazione si parla piuttosto di inadempimento contrattuale. Il Comune, quindi, può richiedere il pagamento dell’integrazione tariffaria, ma non necessariamente applicare una multa.

Va però sottolineato che su questo punto esistono orientamenti contrastanti. Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito che il ticket scaduto può equivalere a una mancata copertura del parcheggio, rendendo quindi legittima la sanzione amministrativa. Questo contrasto rende fondamentale valutare attentamente ogni singolo caso prima di procedere con un eventuale ricorso.

Ci sono poi situazioni in cui il pagamento è reso impossibile da fattori esterni. Per esempio, se il parcometro è guasto e non sono disponibili alternative (come altri dispositivi nelle vicinanze o applicazioni digitali), la multa può essere annullata. In questi casi, però, l’automobilista deve essere in grado di dimostrare di aver tentato di pagare senza riuscirci.

Diverso è invece il caso in cui il ticket non venga acquistato pur in presenza di tutte le condizioni regolari: qui la multa è generalmente valida e difficilmente contestabile. Tuttavia, anche una violazione apparentemente evidente può essere annullata se vengono meno i presupposti legali che giustificano la sanzione.

Come si può fare ricorso

In ogni caso, è sempre possibile fare ricorso: entro 60 giorni al Prefetto o entro 30, se ci si rivolge al Giudice di pace. La scelta dipende dalla complessità della situazione: per questioni evidenti (come errori formali) il Prefetto può bastare; per casi più articolati è spesso preferibile il Giudice di pace. Conoscere le regole e i propri diritti può fare la differenza tra pagare una sanzione e ottenerne l’annullamento.

Prima di procedere è utile verificare i presupposti della multa. Appena si riceve, bisogna controllare attentamente tutti i dettagli: data, ora, luogo e motivazione. Errori formali – come targa sbagliata, luogo impreciso e orario incoerente – possono già costituire un valido motivo di annullamento. È bene verificare anche se nella zona erano presenti parcheggi gratuiti o se il parcometro funzionava.

La differenza tra un ricorso respinto e uno accolto spesso sta nelle prove. Scattare foto del luogo è una strategia valida. Se la segnaletica è assente o poco visibile, i parcometri sono guasti e in mancanza di strisce bianche nelle vicinanze si può impugnare la sanzione. Una buona abitudine è quella di conservare eventuali ticket o ricevute di pagamento (anche digitali).

La contestazione va scritta in modo chiaro e documentato. È meglio evitare toni generici o polemici, a favore di una spiegazione precisa sul perché la multa sarebbe illegittima. Conviene citare i fatti, le prove raccolte ed eventuali riferimenti normativi. Si può inviare tutto tramite raccomandata A/R o PEC, conservando sempre una copia della documentazione.

Una precisazione è d’obbligo. Non sempre conviene fare ricorso. Se la multa è di importo ridotto e le possibilità di successo sono basse, potrebbe essere più conveniente pagare entro cinque giorni per ottenere lo sconto del 30%. Infine, per situazioni complesse, ci si può rivolgere alle associazioni dei consumatori o a un legale. Anche se comporta un costo, può aumentare significativamente le probabilità di successo.