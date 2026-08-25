Camminare per strada con gli occhi incollati allo smartphone potrebbe costare caro. Nel testo base della riforma del Codice della strada è infatti prevista una sanzione fino a 75 euro per i pedoni che utilizzano il cellulare o altri dispositivi elettronici mentre attraversano la carreggiata o camminano sulla strada. La novità, però, va inquadrata correttamente: non si tratta ancora di una norma in vigore. Il testo è infatti una bozza sottoposta alla consultazione delle associazioni e degli operatori del settore, che potranno presentare le proprie osservazioni entro il 13 settembre 2026. Solo successivamente il Governo definirà il testo definitivo, che dovrà poi affrontare l’iter parlamentare.

Le multe per chi si distrae in strada

La proposta introduce per la prima volta in modo esplicito il concetto di distrazione anche per chi si muove a piedi. Il divieto riguarderebbe l’utilizzo di smartphone, tablet, computer portatili e altri dispositivi analoghi durante l’attraversamento della strada, sia sulle strisce pedonali sia fuori dagli attraversamenti, e durante la marcia sulla carreggiata. Per chi viola la disposizione sarebbe prevista una multa di 75 euro.

La regola non sarebbe invece applicabile nello stesso modo ai pedoni che si trovano sul marciapiede. Il punto centrale della proposta è infatti impedire che un dispositivo elettronico distolga l’attenzione proprio nei momenti in cui il pedone deve controllare il traffico e valutare i movimenti degli altri utenti della strada. L’obiettivo dichiarato della riforma è rafforzare la sicurezza e rendere più evidente il rapporto tra comportamenti rischiosi e possibilità di incidenti.

Non tutto l’utilizzo dello smartphone sarebbe comunque vietato. La bozza prevede la possibilità di utilizzare il vivavoce o l’auricolare, a condizione che il dispositivo permetta al pedone di mantenere adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie. In altre parole, la tecnologia sarebbe consentita se non impedisce di percepire ciò che accade nell’ambiente circostante.

La proposta non si limita inoltre al telefono. Il nuovo Codice della strada potrebbe introdurre per i pedoni anche l’obbligo di verificare l’eventuale arrivo di veicoli prima di iniziare l’attraversamento e di evitare movimenti improvvisi o imprevedibili, come repentini cambi di traiettoria. Anche queste condotte potrebbero essere sanzionate con 75 euro. Il principio è quindi più ampio: non si vuole soltanto punire chi guarda lo smartphone, ma contrastare i comportamenti che possono aumentare il rischio durante la circolazione a piedi.

Le novità del nuovo Codice della Strada

La possibile multa ai pedoni si inserisce in una riforma più ampia del Codice della strada. Il testo attualmente in discussione è stato inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre cento associazioni e operatori del settore, chiamati a fornire osservazioni e proposte. La consultazione rappresenta quindi una fase ancora preliminare: le disposizioni contenute nella bozza potrebbero essere modificate, eliminate o integrate prima dell’approvazione definitiva.

Tra gli interventi allo studio ci sono diverse misure che riguardano automobilisti, motociclisti, persone con disabilità e mezzi di micromobilità. La proposta prevede, tra le altre cose, nuove regole per la circolazione dei motocicli in autostrada, compresa la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in determinate situazioni di incidente o forte rallentamento, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso. È inoltre allo studio la circolazione per file parallele sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a tre corsie, che potrebbe consentire il superamento a destra in specifiche condizioni.

Un altro capitolo riguarda chi circola senza assicurazione. La riforma punta a rafforzare i controlli attraverso l’integrazione delle banche dati della Motorizzazione e prevede, nella proposta, misure più severe per i veicoli non assicurati, fino al sequestro del mezzo al primo controllo su strada se la situazione non viene regolarizzata. Tra le altre novità c’è anche l’ipotesi della patente B a 17 anni, in linea con la nuova normativa europea, oltre a interventi per migliorare la mobilità delle persone con disabilità.

La questione dello smartphone, dunque, è soltanto una parte di una revisione più ampia delle regole della circolazione. Per gli automobilisti, il divieto di utilizzare il cellulare durante la marcia è già previsto dal Codice della strada e le sanzioni sono state inasprite con la riforma entrata in vigore negli ultimi anni. La novità allo studio consiste invece nell’estendere esplicitamente il principio della distrazione anche ai pedoni.

Per il momento, quindi, chi attraversa la strada guardando il telefono non deve considerare già in vigore la multa da 75 euro prevista dalla bozza. La cifra e le modalità della sanzione potrebbero cambiare durante l’iter di riforma. Il messaggio alla base della proposta, però, è chiaro: la sicurezza stradale non riguarda soltanto chi guida, ma tutti coloro che condividono lo spazio della strada. E per un pedone, distogliere lo sguardo dalla carreggiata anche solo per controllare una notifica può trasformarsi in una distrazione potenzialmente pericolosa.