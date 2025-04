Il regista Nanni Moretti non ha certo bisogno di presentazioni. Nessuno come lui ha saputo analizzare a fondo la società italiana e i suoi costumi. Per farlo, ha usato la pellicola.

C’è chi lo ama e chi lo critica per la sua particolare visione delle cose, ma anche per come traduce le interpretazioni nel linguaggio cinematografico. Chiunque pensa di conoscere bene Moretti, ma ci sono almeno 5 curiosità che, forse, non conoscevi.

Il remake di Caro diario per le vie di Roma

La celebre scena di Caro Diario (1993), in cui Nanni Moretti percorre Roma in Vespa, è un vero e proprio inno alla città e al suo rapporto intimo con essa. Questa sequenza apre il film, mostrando Moretti che attraversa diversi quartieri romani, commentandoli con il suo tipico stile ironico e personale. La città diventa un personaggio a sé, con tutte le sue bellezze, contraddizioni e peculiarità.

Il suo itinerario tocca luoghi molto famosi, ma anche angoli meno noti di Roma, evidenziando il contrasto tra il passato e il presente, tra la bellezza e il caos urbano.

Così come il protagonista del suo film, lo stesso Nanni nel 2020 ha preso la sua Vespa e ha girato per le strade di Roma, in un viaggio tra le meraviglie della Città Eterna.

Nanni Moretti è ateo? In cosa crede

Nanni Moretti è ateo e ha espresso il suo dispiacere per la mancanza di fede religiosa.

L’ateismo di Nanni Moretti si riflette in alcuni aspetti della sua cinematografia, soprattutto nella sua capacità di affrontare temi legati alla spiritualità, alla religione e all’esistenza umana con uno sguardo critico e disincantato. Ad esempio, nel film Habemus Papam (2011), Moretti esplora il mondo della Chiesa cattolica attraverso la figura di un Papa che vive una crisi personale e si confronta con le sue responsabilità. In altri film, come La messa è finita (1985), affronta indirettamente il ruolo della religione nella vita quotidiana e le tensioni tra tradizione e cambiamento.

Anche se non sempre in modo esplicito, il suo ateismo contribuisce a un approccio realistico e spesso ironico ai temi spirituali, offrendo una prospettiva unica che invita il pubblico a riflettere.

In cosa è laureato Nanni Moretti?

Il regista è da molti riconosciuto come un uomo di cultura. Eppure Nanni Moretti non è laureato. Dopo il liceo classico, sceglie di dedicarsi al cinema, vendendo persino la sua collezione di francobolli per acquistare una cinepresa e iniziare a girare cortometraggi.

Moretti studia prima al Tasso e poi al Lucrezio Caro di Roma. Conseguito il diploma, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, dove non completerà il percorso di studi.

La passione per la pallanuoto

Nanni Moretti ha un forte legame con la pallanuoto, sport che pratica a livello agonistico da giovane. Prima di dedicarsi completamente al cinema, ha giocato nella Roma Nuoto, una delle squadre storiche della capitale.

La pallanuoto è un elemento ricorrente anche nei suoi film. Ad esempio, in Palombella Rossa (1989), il protagonista (interpretato dallo stesso Moretti) è un ex pallanuotista e il film contiene diverse scene ambientate in piscina, utilizzando lo sport come metafora del cambiamento politico e personale. Anche in altre opere di Moretti emergono riferimenti allo sport, mostrando il suo affetto per la pallanuoto sia come esperienza personale che come simbolo narrativo.

Nanni Moretti e i social network

Dopo vent’anni dalla loro nascita, i social network hanno pervaso (e talvolta invaso) la vita di tutti, talvolta finendo per condizionarla. I personaggi pubblici spesso sfruttano questi canali per accrescere la propria popolarità e, come normale che sia, sono tra i più seguiti e imitati.

In netta controtendenza, Nanni Moretti non ha un buon rapporto coi social network. Non possiede alcun account social, come ad esempio Instagram.

Moretti preferisce mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori e condividere il meno possibile col mondo esterno.