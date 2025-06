Un incidente spettacolare che poteva avere conseguenze ben più importanti quello verificatosi a Napoli con un camion che a causa dell’improvvisa rottura dei freni ha preso velocità in discesa finendo la propria corsa incastrato tra due palazzi di via Francesco Girardi, nel quartiere Montecalvario.

Ferito l’autista, un 48enne, che è rimasto intrappolato nell’abitacolo fino a quando i vigili del fuoco non sono intervenuti per liberarlo. Panico tra la folla in un’arteria piuttosto trafficata di mattina.

Il mezzo – con i freni fuori uso – ha preso velocità facendo temere il peggio e travolgendo alcune auto in sosta prima di finire la propria corsa di traverso tra i due marciapiedi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia municipale, sono intervenuti i medici del 118 e le pattuglie della polizia di Stato. L’uomo è stato trasferito in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Danneggiata la cabina.

