Paura a Bagnoli, dove il palco principale allestito all’interno dell’ex Base Nato è improvvisamente crollato durante le fasi di preparazione dell’Alien Sound Festival, la rassegna musicale in programma dal 4 all’11 luglio 2026. Il cedimento, avvenuto quando l’area era ancora chiusa al pubblico, non ha provocato feriti, ma ha causato ingenti danni alle strutture sceniche e alle torri luci. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbero le violente raffiche di vento e il maltempo che il 2 luglio hanno colpito Napoli e l’intera area metropolitana.

L’episodio si è verificato nel complesso dell’ex Base Nato di viale della Liberazione, oggi riconvertito in spazio destinato a manifestazioni culturali, concerti e grandi eventi. Il palco era ancora in fase di montaggio quando la struttura ha ceduto, trascinando con sé parte delle installazioni tecniche. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano il palco completamente piegato indietro, con tralicci metallici deformati e numerose attrezzature danneggiate.

Il maltempo tra le possibili cause del cedimento

Le informazioni raccolte nelle ore successive convergono su un elemento comune: il crollo del palco di Bagnoli sarebbe stato provocato dalle forti raffiche di vento che hanno interessato Napoli durante l’ondata di maltempo del 2 luglio 2026. La città, infatti, è stata interessata da pioggia intensa, vento e numerosi interventi per alberi caduti, allagamenti e danni a strutture temporanee.

Secondo quanto riportato dalle testate locali e nazionali, la struttura ha ceduto proprio durante questo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al momento, tuttavia, non risultano ancora rese note eventuali conclusioni di accertamenti tecnici ufficiali che stabiliscano con certezza le cause del collasso. Le verifiche sulla struttura sono affidate ai tecnici competenti e alle autorità incaricate.

Nessun ferito grazie all’allestimento ancora in corso

L’aspetto più positivo della vicenda riguarda l’assenza di conseguenze per le persone. Il crollo è infatti avvenuto quando il palco non era ancora operativo e non erano presenti spettatori. Anche gli addetti ai lavori non sono rimasti coinvolti nel cedimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e consentire le verifiche necessarie. Le operazioni hanno riguardato sia la rimozione degli elementi pericolanti sia la valutazione delle condizioni delle restanti strutture destinate ad accogliere il pubblico nei giorni successivi.

Gli organizzatori rassicurano: festival confermato

Nonostante i danni, gli organizzatori dell’Alien Sound Festival hanno comunicato che il calendario degli eventi resta confermato. In una nota diffusa dopo l’incidente, è stato spiegato che lo staff è immediatamente intervenuto per ripristinare le aree danneggiate e garantire lo svolgimento delle manifestazioni “nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità”.

Il festival prenderà quindi il via regolarmente con gli appuntamenti previsti, tra cui il concerto della star portoricana Ozuna il 4 luglio, seguito dalle esibizioni di Anuel AA e Myke Towers il giorno successivo. Il programma proseguirà poi con altri artisti internazionali e italiani, tra cui Salmo e Mannarino. Resta invece già cancellata, per motivi indipendenti dal crollo, la data del cantante colombiano Beéle, annullata nei giorni precedenti per ragioni organizzative legate alla prevendita.

Sicurezza delle strutture temporanee sotto i riflettori

L’incidente riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza delle strutture destinate ai grandi eventi. Palchi, torri faro e impianti scenici vengono progettati per rispettare specifici standard tecnici e devono essere sottoposti a collaudi prima dell’apertura al pubblico. Tuttavia, eventi meteorologici particolarmente intensi possono rendere necessarie ulteriori verifiche o interventi straordinari, soprattutto quando le strutture sono ancora in fase di montaggio.

Per questo motivo, dopo episodi come quello di Bagnoli, la prassi prevede controlli approfonditi sulla stabilità delle installazioni prima di autorizzare l’accesso degli spettatori. L’obiettivo è garantire che ogni componente rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza per i pubblici spettacoli.

L’ex Base Nato protagonista degli eventi a Napoli

Negli ultimi anni l’ex Base Nato è diventata uno dei principali spazi cittadini dedicati ai grandi concerti e agli eventi culturali. La struttura rientra nel più ampio percorso di valorizzazione dell’area di Bagnoli, già nota in passato per aver ospitato importanti manifestazioni musicali come il Neapolis Festival, contribuendo alla trasformazione di un’ex area industriale in un polo dedicato all’intrattenimento e alla cultura.

Il crollo del palco di Bagnoli rappresenta quindi un imprevisto significativo alla vigilia di una manifestazione molto attesa, ma al tempo stesso evidenzia come i sistemi di sicurezza abbiano funzionato nel momento più delicato: il cedimento è avvenuto prima dell’apertura al pubblico, evitando conseguenze ben più gravi.

Nelle prossime ore saranno determinanti le verifiche tecniche finali e gli eventuali aggiornamenti degli organizzatori. Allo stato attuale, però, tutte le comunicazioni ufficiali confermano la volontà di rispettare il calendario dell’Alien Sound Festival, dopo il completamento degli interventi di ripristino e delle necessarie certificazioni di sicurezza.