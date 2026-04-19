Un incidente improvviso, il panico che sale e poi la corsa verso la salvezza. Sono momenti che nessun passeggero vorrebbe vivere, ma che raccontano quanto sia importante sapere come reagire in situazioni di emergenza. È quello che è successo nei giorni scorsi in Thailandia, dove una nave adibita a bar galleggiante ha rischiato di trasformarsi in una trappola letale. Un episodio che, per fortuna, si è concluso senza gravi conseguenze, ma che riporta al centro una domanda fondamentale: cosa fare davvero quando un’imbarcazione inizia ad affondare?

Nave bar affonda al molo: cosa è successo

Tutto è accaduto il 15 aprile sull’isola di Koh Larn, vicino a Pattaya, in Thailandia. La Ocean Lana, una nave a tre piani utilizzata come café galleggiante, stava completando le operazioni di attracco quando qualcosa è andato storto. Durante la manovra, la parte posteriore dell’imbarcazione ha urtato con forza una struttura del molo, provocando un impatto improvviso che ha scosso i passeggeri a bordo.

A bordo c’erano circa 30 persone, tra turisti e cittadini locali. Dopo lo schianto, la situazione è rapidamente peggiorata: la nave ha iniziato a inclinarsi e a imbarcare acqua, mentre l’equipaggio cercava di gestire l’emergenza. Le immagini diffuse sui social mostrano momenti di forte tensione, con i passeggeri visibilmente spaventati mentre venivano guidati verso l’uscita.

Fondamentale è stato l’intervento immediato dello staff e delle persone presenti sul molo. I turisti sono stati aiutati a scendere rapidamente, mentre alcuni lavoratori portuali si sono occupati di recuperare attrezzature e arredi dalla zona bar della nave, nel tentativo di limitare i danni. Secondo quanto dichiarato dalle autorità marittime, non ci sono stati feriti gravi e tutti i presenti sono stati messi in salvo.

La compagnia che gestisce la Ocean Lana ha confermato l’accaduto con una nota ufficiale, sottolineando come siano state attivate subito tutte le procedure di sicurezza. Ha inoltre annunciato il rimborso per i clienti e la sospensione dell’imbarcazione dal servizio, almeno fino al completamento di controlli e riparazioni approfondite.

Cosa fare quando una nave sta affondando

Incidenti come questo, per quanto rari, ricordano quanto sia importante sapere come comportarsi in caso di emergenza in mare. La prima regola, spesso sottovalutata, è mantenere la calma. Il panico può compromettere la capacità di prendere decisioni rapide e corrette, aumentando il rischio.

Uno dei gesti più importanti è indossare immediatamente il giubbotto salvagente, assicurandosi che sia ben fissato. Allo stesso tempo, è fondamentale ascoltare le istruzioni dell’equipaggio, che è addestrato proprio per gestire situazioni di questo tipo. In caso di evacuazione, non bisogna perdere tempo a recuperare oggetti personali: la priorità è raggiungere le scialuppe o le vie di fuga indicate.

Se la nave continua ad affondare, può diventare necessario entrare in acqua. In quel caso, è importante allontanarsi il più possibile dall’imbarcazione, perché le navi di grandi dimensioni possono generare una sorta di effetto risucchio mentre sprofondano. Una volta in mare, l’obiettivo è restare a galla: se non si dispone di un salvagente, si possono utilizzare oggetti galleggianti o improvvisare con ciò che si ha a disposizione.

Per ridurre la perdita di calore, soprattutto in acque fredde, si può assumere la cosiddetta posizione HELP (accavallare le caviglie, portare le ginocchia verso il torace e incrociare le braccia al petto), che consente di conservare energia e aumentare le possibilità di sopravvivenza. Se si è in gruppo, restare uniti aiuta a mantenere il calore corporeo e rende più facile essere individuati dai soccorritori.