Una nave da crociera adagiata su un fianco, con buona parte della struttura sommersa e i soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza. Sono immagini che ci riportano inevitabilmente alla memoria il naufragio della Costa Concordia, avvenuto nel 2012 davanti all’Isola del Giglio. Questa volta, però, lo scenario è il fiume Mississippi, negli Stati Uniti, dove venerdì 13 novembre una nave cisterna ha urtato la American Heritage, un’imbarcazione da crociera fluviale ormeggiata a New Orleans. L’impatto ha provocato il parziale affondamento del battello e l’immediata mobilitazione dei soccorsi. Passeggeri ed equipaggio sono stati evacuati, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della collisione.

Petroliera contro nave da crociera sul Mississippi: cosa è successo

Una nave da crociera fluviale è finita su un fianco nelle acque del Mississippi dopo essere stata colpita da una petroliera mentre si trovava ormeggiata nel porto di New Orleans. L’incidente è avvenuto venerdì 13 novembre 2026, intorno alle 12:30 ora locale, e ha coinvolto la American Heritage, un’imbarcazione della compagnia American Cruise Lines.

L’impatto ha provocato un rapido ingresso d’acqua nello scafo, fino al parziale affondamento della nave. Le immagini mostrano il battello inclinato, con una parte consistente della struttura sommersa e numerose persone impegnate nelle operazioni di soccorso. Una scena che, per gli italiani, richiama tragicamente alla memoria la Costa Concordia, anche se le circostanze e soprattutto le conseguenze dei due incidenti sono molto diverse.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità portuali, la American Heritage era attraccata da circa due ore quando è stata raggiunta dalla Atlantic Asphalt, una nave cisterna di dimensioni decisamente maggiori.

La collisione si è verificata nei pressi del porto di New Orleans, lungo uno dei tratti più trafficati del Mississippi, utilizzato quotidianamente da imbarcazioni commerciali, navi da carico e battelli turistici. La petroliera ha colpito lateralmente la nave da crociera, che si trovava ferma e aveva già iniziato le operazioni di sbarco dei passeggeri.

L’urto ha compromesso la stabilità dell’imbarcazione: l’American Heritage ha cominciato a imbarcare acqua e a inclinarsi progressivamente, fino ad adagiarsi su un fianco. I filmati girati sul posto mostrano la nave ormai quasi completamente rovesciata, con una parte della struttura ancora visibile sopra la superficie del fiume. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua, mentre altri hanno cercato di mettersi in salvo aggrappandosi alle parti della nave rimaste emerse.

Le immagini della nave su un fianco ricordano la Costa Concordia

A colpire maggiormente sono le immagini successive alla collisione: una grande imbarcazione passeggeri inclinata lateralmente, le finestre vicine alla superficie dell’acqua e i soccorritori che cercano di raggiungere chi si trova ancora nelle vicinanze dello scafo.

Per chi ricorda il naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012, davanti all’Isola del Giglio, la somiglianza visiva è inevitabile. Anche allora le fotografie della nave adagiata su un fianco fecero il giro del mondo, diventando il simbolo di una delle più gravi tragedie della navigazione civile italiana degli ultimi decenni.

La Costa Concordia urtò degli scogli durante la navigazione e il naufragio provocò 32 vittime. A New Orleans, invece, la American Heritage era ormeggiata ed è stata colpita da una petroliera. Soprattutto, il bilancio umano è profondamente diverso: nell’incidente sul Mississippi non sono stati registrati morti né dispersi.

Tragedia sfiorata a New Orleans: 32 persone in ospedale

L’incidente ha richiesto un’imponente mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera statunitense, i Vigili del Fuoco, la polizia portuale e altri servizi di emergenza. Alle operazioni hanno partecipato anche equipaggi di imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze, contribuendo a recuperare le persone finite nel fiume.

La situazione era particolarmente delicata per le condizioni del Mississippi, caratterizzato da correnti che possono rendere difficili le operazioni di salvataggio. Secondo quanto comunicato dalla sindaca di New Orleans, Helena Moreno, tutte le persone presenti a bordo sono state rintracciate. Il bilancio diffuso dalle autorità parla di 32 persone trasportate in ospedale, nessuna delle quali in condizioni critiche.

Tra coloro che hanno avuto bisogno di cure figurano anche due agenti della polizia portuale coinvolti nelle operazioni di soccorso. La compagnia American Cruise Lines ha confermato l’evacuazione di passeggeri ed equipaggio, spiegando di essere in stretto contatto con la Guardia Costiera e con le autorità locali.

Dopo il recupero, i passeggeri sono stati accompagnati nell’edificio amministrativo del porto, dove sono state organizzate le prime forme di assistenza. Molti avevano perso effetti personali, telefoni e documenti durante l’incidente.

Le cause della collisione e le indagini sulla petroliera

Resta da chiarire perché la Atlantic Asphalt abbia colpito una nave ferma all’ormeggio. La sindaca Moreno ha riferito che la petroliera avrebbe perso il controllo prima dell’impatto. Tra le ipotesi da verificare figura un possibile problema al sistema di controllo dell’imbarcazione, ma non è stata ancora accertata ufficialmente la causa dell’incidente.

La Guardia Costiera statunitense e gli organismi investigativi competenti dovranno ricostruire la rotta della nave cisterna, le manovre effettuate prima dell’urto e le condizioni operative al momento della collisione.

Il miracolo sul Mississippi dopo il naufragio

Nonostante la violenza dell’impatto e il progressivo rovesciamento della nave, il bilancio finale delle operazioni di soccorso ha evitato conseguenze ancora più gravi. La sindaca Helena Moreno ha parlato di un “miracolo sul Mississippi”, espressione ripresa anche dal governatore della Louisiana, Jeff Landry, per sottolineare come tutte le persone coinvolte siano state rintracciate e nessuno abbia perso la vita. La vicenda resta comunque un incidente marittimo di notevole gravità, sia per i danni subiti dalla American Heritage sia per il rischio corso dai passeggeri e dai soccorritori.

Video tratto da: KameraOne