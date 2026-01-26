VIDEO
Nave da crociera di lusso intrappolata nei ghiacci dell'Antartide

Momenti – è il caso da dirlo – da brivido per i passeggeri della nave da crociera di lusso “Scenic Eclipse II”, rimasta incastrata nel ghiaccio spesso nel Mare di Ross, in Antartide, a circa 8 miglia nautiche (irca 14 chilometri) dallo Stretto di McMurdo

A salvare la nave e i suoi occupanti è stato il rompighiaccio “Polar Star” della Guardia Costiera statunitense, che ha che girato il filmato dell’operazione, rendendolo poi pubblico.

Il successo della missione ha coinciso con il 50° anniversario di servizio della “Polar Star”

