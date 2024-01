La nave da crociera più grande al mondo è un vero gioiello. Già il nome – Icon of the Sea – evoca perfettamente il fascino e le aspettative relative ai sogni che i viaggiatori a bordo vivranno a occhi aperti, usufruendo di tutte le attrazioni e i servizi offerti.

La sua maestosità si intuisce, anche per chi non ha avuto la fortuna di essere stato il primo a salirci a bordo, anche dall’inaugurazione. Testimonial d’eccezione è stato Lionel Messi, campione indiscusso di calcio e savoir-faire. È stato lui a premere il pulsante, lanciando così la bottiglia di champagne sulla prua della nave.

Costi e dimensioni della nave da crociera più grande al mondo

900 giorni di lavorazione in un cantiere navale finlandese, due miliardi investiti per 20 ponti, sette piscine e sei scivoli, una giostra, più di 40 fra ristoranti e bar. Il tutto verrà gestito da 2.350 membri dell’equipaggio, 5.600 passeggeri che – nella sua capacità massima – possono arrivare a 7.600.

La nave da crociera più grande al mondo pesa 250mila tonnellate ed è lunga 365 metri. È larga 70 metri e alta 80. Al suo interno ci sono otto quartieri, di cui uno dedicato ai bisogni delle famiglie con bambini, e tante attrazioni da record per deliziare la mente e il corpo dei fortunati ospiti.

Parco acquatico, 7 piscine, una giostra e oltre 40 ristoranti e bar

A rendere speciale la nave da crociera più grande al mondo non sono soltanto le specifiche tecniche che superano ogni aspettativa. È un luogo dove il lusso e il divertimento la fanno da padrone. A saltare subito all’occhio è il suo aquapark che finisce in mare, anche lui da record.

Si può anche passeggiare nel cielo (sì, avete capito bene) e spingersi oltre i propri limiti. Sono previsti percorsi a ostacoli, prove di coraggio e tanta adrenalina. Ci sono giostre che potrebbero lasciarvi letteralmente senza terreno sotto i piedi, appesi sopra la maestosità dell’oceano.

Ci sono ben sette piscine, per soddisfare le esigenze di grandi e piccini; ma anche tanti luoghi per soddisfare il palato. 40 luoghi di ristoro, fra bar e ristoranti con un offerta enograstronomica praticamente illimitata. Qualcosa che supera persino il mega yacht Symphony.

Quanto costa un biglietto per la gigantesca Icon of the Seas

Un sogno che viaggia in mare e che percorre itinerari inediti e straordinari. Si può scegliere, infatti, fra due tratte e destinazioni davvero suggestive.

Verso i Caraibi orientali.

Direzione Caraibi occidentali (con tappa sull’isola privata CocoCay, nelle Bahamas).

I prezzi non sono certo per tutte le tasche, ma nemmeno così inavvicinabili come si potrebbe pensare. Da febbraio 2024 si può salpare alla volta di luoghi solo sognati. Le tariffe vanno da 1.959 euro a persona per sette notti, se si sceglie la cabina interna, a 52.795 euro per la Owner Suite, la più lussuosa della nave più grande al mondo, sempre per una settimana all-inclusive.

Non resta che farsi quattro conti e vedere quali sono le prime date disponibili. Chissà che non si possa realizzare uno dei desideri più grandi di chi ama viaggiare e vedere luoghi che rimangono impressi nella memoria per sempre. Via mare, godendo di tante attrazioni e servizi rilassanti, si possono raggiungere le acque cristalline dei Caraibi.