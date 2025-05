È successo in Norvegia il 22 maggio 2025. Sembra la sceneggiatura di un film, ma invece è pura realtà. Una nave cargo si è arenata a pochi metri da un’abitazione. A raccontarlo è Johan Helberg, che dormiva profondamente nella sua casa sul lungomare di Byneset, a ovest di Trondheim.

Un’imbarcazione di 135 metri si è incagliata proprio davanti alla sua camera da letto. Per fortuna, si è fermata in tempo e non c’è stato alcuno schianto, un impatto che sarebbe potuto costargli la vita. Nonostante lo spavento e la tragedia scampata, l’uomo è apparso tranquillo a chi è andato a trovarlo per chiedergli di raccontare quanto accaduto.

Un risveglio atipico tra i fiordi della Norvegia

Può essere benissimo il racconto di un sogno appena fatto o la trama di un libro. Invece, il protagonista di questa storia ha sentito suonare il campanello della propria casa insistentemente. Il vicino lo ha svegliato per informarlo dello strano mezzo parcheggiato nel suo giardino. Infatti, Johan Helberg non si era accorto di quanto accaduto, soltanto aprendo la finestra della camera da letto ha dovuto credere ai propri occhi.

La nave cargo era a pochi metri da casa sua, precisamente cinque. Nonostante tutto, questo evento non ha smussato l’equilibrio dell’uomo che, intervistato dai media locali, ha dichiarato che “non sarebbe stato molto piacevole” essere investiti. Fortunatamente, gli unici danni con cui dovrà fare i conti riguardano la rottura di una pompa di calore: nulla di più.

Cosa è successo alla nave cargo finita in un giardino

Secondo quanto appurato dalla guardia costiera norvegese, la nave cargo battente bandiera cipriota stava viaggiando a circa 30 chilometri orari, in direzione Orkanger, quando ha cambiato rotta ed è stata vittima di un incidente. Le cause che lo hanno determinato sono ancora da appurare e le autorità hanno aperto un’inchiesta. La persona che si trovava sul ponte al momento dello schianto è indagata. Non ci sono state conseguenze per le altre 15 a bordo. Inoltre la polizia non ha rilevato anomalie. C’erano le scialuppe e il sistema anti-incendio era in regola.

L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino, quando in Norvegia – in questo periodo dell’anno – fa ancora buio. Non sembrava ci fosse un pericolo all’orizzonte. Helberg ha visto la nave navigare “in automatico dall’altra parte del fiordo e non a destra (a ovest) verso Orkanger (la destinazione della nave), ma dritta verso Byneslandet, quindi qualcuno a bordo non ha prestato attenzione”. Questo incidente, per certi versi, ricorda quello di un aereo capovolto avvenuto a Toronto.

Un primo tentativo di trainare la nave in mare non è andato a buon fine e, quindi, le squadre di soccorso hanno dovuto aspettare la sera perché la marea si alzasse e permettesse di agire con più facilità. Un portavoce della North Sea Container Line ha fatto sapere che la nave cargo è in attività da 15 anni, che ci sono stati altri incidenti, ma senza conseguenze ambientali o a persone.In attesa di ulteriori dettagli su quanto accaduto, Johan Helberg potrà raccontare quanto accaduto. “Non capita spesso di vedere una nave ferma sulla riva dove hai nuotato per tutta la vita”, ha dichiarato con il sorriso.