Chi si mette al volante deve fare molta attenzione, sono tante le novità che riguardano i guidatori, a cominciare dall’inasprimento delle sanzioni e dal miglioramento dei sistemi di controllo. Una di queste è l’attivazione di Navigard, un’innovativa piattaforma tecnologica, sviluppata da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia che, a regime, prenderà il posto del tutor autostradale per il monitoraggio del traffico e il rilevamento delle violazioni al codice della strada

Che cos’è Navigard

Oltre agli autovelox e al sorpassomento, per controllare il traffico entra in azione anche Navigard, un metodo tecnologicamente avanzato, che sfrutta anche l’intelligenza artificiale, per consentire un monitoraggio più accurato e completo della circolazione autostradale.

I principali strumenti della piattaforma sono radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale che mette in dialogo tutte le componenti. Si tratta di un sistema complesso e in grado di rilevare la velocità media del veicolo, segnalandolo, per opportune verifiche, in caso di superamento dei limiti, in caso di circolazione su corsie non consentite e in caso di verifica del rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti.

Altra novità è che tramite sensori e telecamere di ultima generazione, combinati con un algoritmo di IA, sarà possibile entro il 2026 rilevare la presenza di veicoli contromano e altri tipi di ostacoli nelle gallerie più lunghe di 500 metri. Verrà inoltre introdotta una tecnologia che consentirà, tramite l’impiego di sensori ottici digitali e telecamere, di verificare dinamicamente il rispetto della massa consentita dei veicoli in transito, segnalando eventuali scostamenti alla Polizia Stradale per le opportune verifiche.

Il monitoraggio avviene grazie a una control room inaugurata a Roma a luglio, dove i dati vengono raccolti e incrociati sfruttando server locali e distribuiti.

Come funziona Navigard

Come si legge sul sito di Autostrade per l’Italia, Navigard è una tecnologia di controllo del traffico che consente di individuare, tracciare il percorso e segnalare i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose dove non è consentito e dove ci siano potenziali criticità.

Il sistema sfrutta i codici Kemler posti sui mezzi in viaggio, letti da speciali telecamere ANPR, che identificano il tipo di merce trasportata e il suo livello di pericolosità. Incrociando i dati è possibile ricostruire il percorso delle merci, permettendo alle forze dell’ordine le opportune verifiche

Attraverso il Safety Tutor si è in grado di rilevare la velocità media e istantanea dei veicoli che transitano lungo un determinato tratto autostradale, grazie all’utilizzo di radar e telecamere evolute ad alta definizione.

Nella modalità di rilevamento istantaneo, quando un autoveicolo transita sotto uno di questi punti il sistema ne rileva la velocità, comunicando al sistema centrale l’eventuale superamento. Nella modalità di rilevamento della velocità media intervengono due punti di rilevamento della velocità posti a una certa distanza tra loro. Il sistema determina la velocità media tra i due punti e trasmette eventuali infrazioni.

In pratica il sistema Navigard aiuta anche a riconoscere eventuali ostacoli sul manto stradale, i tentativi di frode ai caselli e il pericoloso problema dei veicoli che procedono contromano. Ma quando entrerà direttamente in azione? Nelle prime tratte dovrebbe essere attivato nel 2026, per poi raggiungere altre autostrade nel corso del 2027