Una donna di 26 anni è stata salvata dalle sabbie mobili vicino a Rhyl, in Galles, dopo essere rimasta bloccata mentre la marea saliva rapidamente intorno a lei. Le squadre della RNLI, Royal National Lifeboat Institution, sono prontamente intervenute per l’emergenza.

Natasha Oldfield, questo il nome della ‘naufraga’, è rimasta bloccata per 40 minuti al largo della costa gallese. Le squadre di soccorso della RNLI l’hanno raggiunta e le hanno fatto indossare un giubbotto di salvataggio, per poi trascinarla verso la scialuppa e riportarla a riva sana e salva.

Video tratto da: IPA / KameraOne