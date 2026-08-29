Una famiglia è intrappolata all’ultimo piano della propria abitazione, mentre sotto di sé una massa impetuosa di acqua, fango, rocce e detriti travolge strade, edifici e infrastrutture. È una delle immagini più drammatiche della catastrofe che ha colpito il Nepal il 26 agosto 2026, lungo la regione himalayana al confine con il Tibet.

La casa è rimasta in piedi, diventando un rifugio improvvisato mentre la piena avanzava con una violenza tale da spazzare via gli edifici circostanti. Dalla terrazza, i componenti della famiglia hanno assistito alla formazione e al passaggio di un gigantesco torrente carico di detriti, innescato da un collasso glaciale e da una successiva serie di eventi franosi.

Quella che ha rappresentato una fuga dalla morte è anche la dimensione improvvisa e imprevedibile del disastro. In pochi minuti, le acque hanno trasformato le valli himalayane in corridoi di distruzione, rendendo inutilizzabili strade e ponti e isolando intere comunità.

Una catena di eventi partita dai ghiacciai

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della piena ci sarebbe stato il collasso di una massa di ghiaccio e roccia in alta montagna, vicino al confine tra Nepal e Tibet. L’enorme movimento di materiale avrebbe riversato acqua, ghiaccio, fango e detriti nei corsi d’acqua sottostanti, provocando un flusso improvviso e di proporzioni eccezionali. L’evento ha interessato il fiume Lhende Khola, generando successivamente colate di fango e detriti che hanno colpito le aree a valle.

Non si è trattato quindi di una forte pioggia o di una normale esondazione. Il pericolo è arrivato dall’alto, attraverso una combinazione di fenomeni glaciali, frane e improvvisi spostamenti di enormi quantità d’acqua e materiale solido.

Un bilancio destinato a cambiare

Nelle prime ore successive alla tragedia si parlava di oltre 390 morti e più di 1.400 persone disperse. Il bilancio, tuttavia, è rimasto estremamente incerto a causa della difficoltà delle operazioni di soccorso e della vastità dell’area interessata.

I primi aggiornamenti del 29 agosto indicano già un numero di vittime superiore a 600 tra Nepal e Tibet, con migliaia di persone ancora disperse. Purtroppo il bilancio è destinato a salire. Inoltre, si sono presentate nuove difficoltà per i soccorritori dovute al rischio di ulteriori allagamenti e alla formazione di un lago provocato dall’accumulo di detriti.

Tra le persone coinvolte ci sono residenti, lavoratori, pellegrini e turisti stranieri. La regione colpita rappresenta infatti un’importante area di passaggio verso il Tibet e il monte Kailash, meta di pellegrinaggi internazionali.

La corsa contro il tempo dei soccorritori

Le operazioni di ricerca sono state rese particolarmente difficili dalla distruzione delle infrastrutture. Ponti e strade sono stati spazzati via, mentre in alcune zone l’accesso è possibile soltanto attraverso elicotteri o percorsi improvvisati.

Le autorità nepalesi hanno mobilitato esercito e forze di sicurezza per evacuare i sopravvissuti e cercare le persone disperse. Anche sul versante cinese sono state avviate operazioni di soccorso. Il rischio, però, non è ancora completamente terminato: nuovi movimenti di acqua e detriti possono provocare ulteriori alluvioni improvvise.

Un campanello d’allarme per l’Himalaya

La tragedia in Nepal riaccende anche l’attenzione sulla crescente vulnerabilità delle aree montane di fronte ai cambiamenti climatici. Gli esperti sottolineano che il riscaldamento dell’Himalaya sta modificando ghiacciai, laghi glaciali e versanti, aumentando la possibilità di eventi estremi in territori dove molte comunità vivono proprio lungo le strette valli percorse dai fiumi.

Questo non significa attribuire automaticamente ogni singolo evento al surriscaldamento globale: per stabilire un rapporto diretto servono analisi scientifiche specifiche. Ma la maggiore instabilità degli ambienti glaciali rappresenta una crescente preoccupazione per la sicurezza delle popolazioni locali

La famiglia che ha trovato rifugio all’ultimo piano è riuscita a sopravvivere mentre l’acqua cancellava ciò che incontrava sul proprio cammino. La sua storia racconta così, in modo drammatico, la rapidità con cui un fenomeno naturale può trasformarsi in una catastrofe: pochi minuti possono separare una fuga riuscita da una tragedia.