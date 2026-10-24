Stava percorrendo l’autostrada quando un piccolo aereo è sceso sulla carreggiata, finendo per urtare la sua automobile. Una scena decisamente insolita, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è verificata giovedì 22 ottobre in Nevada, negli Stati Uniti, lungo la Interstate 80, nei pressi della località di Patrick. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall’aeroporto internazionale di Reno-Tahoe quando il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza, scegliendo un tratto di autostrada per riportare a terra l’aereo. Durante la manovra ha colpito una vettura, ma sia il conducente dell’auto sia il pilota sono rimasti illesi. L’episodio ha provocato la chiusura temporanea di alcune corsie, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’emergenza.

Nevada, aereo atterra in autostrada e urta un’auto: il video

Il velivolo ha effettuato un atterraggio d’emergenza lungo le corsie dirette verso ovest. Durante la manovra ha urtato un’automobile che stava percorrendo lo stesso tratto di strada. Nonostante la pericolosità della situazione, né il pilota né la persona alla guida della vettura sono rimasti feriti. Le autorità hanno successivamente chiuso la carreggiata per rimuovere l’aereo e avviare gli accertamenti.

Aereo atterra sulla Interstate 80 pochi minuti dopo il decollo

L’incidente si è verificato intorno alle 7:50 del mattino, ora locale, lungo un tratto della Interstate 80 che attraversa il Nevada settentrionale. Secondo le informazioni riportate dall’emittente locale KOLO, il piccolo aereo era decollato dall’aeroporto internazionale di Reno-Tahoe intorno alle 7:40. Il volo è quindi durato appena una decina di minuti prima dell’atterraggio sulla carreggiata.

Il velivolo è stato identificato come un Seawind 3000, un aereo monomotore anfibio, progettato per operare sia sull’acqua sia sulle piste tradizionali. A bordo si trovava soltanto il pilota. L’atterraggio è avvenuto tra le uscite di Patrick e Tracy-Clark, lungo le corsie occidentali dell’autostrada. In quel momento erano presenti anche altri veicoli, uno dei quali è stato colpito dall’aereo. La scena ha richiesto l’intervento delle autorità e delle squadre di emergenza, mentre le telecamere del traffico hanno documentato la presenza del velivolo fermo sulla strada.

L’aereo colpisce un’automobile: il racconto della conducente

Uno degli aspetti più impressionanti dell’incidente riguarda quanto accaduto all’automobilista coinvolta: la donna, identificata dall’emittente KOLO come Kim Lovett, ha raccontato di aver notato il velivolo nello specchietto retrovisore mentre percorreva l’autostrada. L’aereo si stava avvicinando da dietro, volando a un’altezza molto ridotta.

Resasi conto della situazione, la conducente ha cercato di accelerare e di spostarsi il più possibile verso destra per evitare l’impatto. La manovra, però, non è bastata. Il velivolo ha raggiunto la parte posteriore dell’automobile, colpendo la zona del lunotto. La donna è riuscita comunque a mantenere il controllo del mezzo e non ha riportato ferite.

Nell’auto viaggiavano anche due cani Dobermann, sistemati nei rispettivi trasportini di sicurezza. Anche gli animali sono rimasti illesi. Lovett ha successivamente contattato i soccorsi e ha raccontato di aver visto il pilota fuori dall’aereo, apparentemente in buone condizioni. Nonostante i danni riportati, la vettura era ancora utilizzabile e la conducente è riuscita a tornare a casa.

Un episodio simile si era verificato nel 2025 in Florida, quando un piccolo aereo aveva effettuato un atterraggio d’emergenza sulla Interstate 95, colpendo un’automobile in transito. Le immagini dell’aereo che atterra in autostrada e colpisce un’auto mostrano un incidente dalla dinamica molto simile a quello avvenuto in Nevada.

Autostrada chiusa e traffico bloccato dopo l’atterraggio

Le autorità del Nevada hanno disposto la chiusura di tutte le corsie della Interstate 80 in direzione ovest nel tratto interessato dall’incidente.Il provvedimento è stato necessario per consentire l’intervento delle squadre di emergenza, mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione del velivolo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori incaricati di verificare le condizioni della carreggiata. Le prime comunicazioni hanno segnalato inoltre la presenza di carburante fuoriuscito dall’aereo, circostanza che ha richiesto l’attenzione delle autorità ambientali. Per recuperare il velivolo è stata utilizzata una gru. Le operazioni hanno provocato rallentamenti e disagi agli automobilisti, costretti a utilizzare percorsi alternativi o ad attendere la riapertura della strada.

Perché l’aereo è atterrato in autostrada: indagini in corso

Resta ancora da chiarire quale problema abbia costretto il pilota a interrompere il volo pochi minuti dopo il decollo. Secondo quanto raccontato dalla conducente dell’automobile coinvolta, il pilota le avrebbe riferito di aver avuto un problema al motore.

La Federal Aviation Administration, l’autorità statunitense responsabile dell’aviazione civile, ha confermato l’avvio di un’indagine sull’accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire quali circostanze abbiano portato il velivolo ad atterrare sulla Interstate 80 e se siano intervenuti problemi tecnici o altri fattori.

Un esperto aeronautico intervistato dall’emittente KOLO ha spiegato che, in situazioni di emergenza, la scelta del luogo in cui atterrare dipende anche dalle caratteristiche del territorio circostante e dalle possibilità effettivamente disponibili al pilota. La zona interessata dall’incidente presenta infatti un paesaggio che può rendere difficile individuare superfici alternative sufficientemente ampie e sicure.

Le emergenze che si verificano subito dopo il decollo possono lasciare ai piloti pochissimo tempo per individuare un luogo sicuro dove atterrare. In un altro incidente simile, un piccolo aereo è stato costretto a un brusco atterraggio su una strada dopo aver perso potenza a causa di un errore nella selezione del carburante.

Video tratto da: KameraOne