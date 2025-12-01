VIDEO
VIRALI 01 DICEMBRE 2025

Neve e ghiaccio: maxi-tamponamento da 45 veicoli

Arrivano da Terre Haute, in Indiana, le impressionanti immagini di un maxi-tamponamento che ha coinvolto 45 veicoli, tra auto e camion.

L’incidente è avvenuto sulla I-70 a circa 120 chilometri da Indianapoli ed è stato causato da una serie di fattori concomitanti, dalla fitta nevicata che riduceva la visibilità al gelo che rendeva la strada estremamente scivolosa.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, neppure tra i veicoli che, pur non coinvolti nel tamponamento, sono uscite di strada.

L'impressionante maxi-tamponamento da 45 veicoli
