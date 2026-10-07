New York dichiara lo stato di emergenza per il morbillo

La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo Stato a causa del continuo aumento dei casi di morbillo; si tratta della prima dichiarazione di questo tipo da quando l’epidemia ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti nel 2025. Lo stato ha anche deciso di consentire ai farmacisti di somministrare il vaccino ai bambini a partire dai due anni.

New York ha registrato 108 casi quest’anno, 92 dei quali dal 15 luglio nelle comunità rurali mentre la Pennsylvania ha segnalato oltre 1.000 casi, per la peggiore epidemia degli ultimi 30 anni.0 Complessivamente, gli Stati Uniti stanno vivendo l’anno peggiore per il morbillo dal 1991, con quasi 3.900 casi segnalati

Anche in Italia il morbillo è tornato ad essere fonte di preoccupazione: nei primi cinque mesi del 2026 sono stati confermati 472 casi, contro i 322 registrati nello stesso periodo del 2025: un aumento di circa il 46%.

Video tratto da: IPA / KameraOne