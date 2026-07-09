Momenti di forte tensione nel cuore di Manhattan, dove un grattacielo pericolante in fase di riconversione è stato dichiarato a rischio di cedimento dopo la comparsa di gravi problemi strutturali. L’allarme è scattato nella mattinata di martedì 7 luglio 2026, quando alcuni operai hanno segnalato la caduta di detriti e anomalie nella struttura dell’edificio situato al 235 di East 42nd Street, a pochi passi dalla Grand Central Terminal, uno dei punti più trafficati di New York.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità cittadine è stato immediato. Dopo le prime verifiche, gli ingegneri hanno individuato il crollo di due colonne portanti tra il 21° e il 22° piano, accompagnato da deformazioni dei solai e da evidenti segni di flessione su diversi livelli dell’edificio. Per precauzione è stato disposto lo sgombero del cantiere e l’evacuazione degli edifici circostanti, mentre la polizia ha istituito un’ampia zona di sicurezza con la chiusura di numerose strade al traffico veicolare e pedonale.

Fortunatamente non si registrano feriti. Tuttavia, per diverse ore il timore principale delle autorità è stato che la struttura continuasse a muoversi, aumentando il rischio di un collasso localizzato. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, intervenuto sul posto insieme ai responsabili del Fire Department, ha spiegato che l’edificio era ancora instabile e che ogni intervento sarebbe stato effettuato soltanto dopo aver verificato la sicurezza delle aree interessate.

Cosa è successo a New York

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme per il rischio cedimento del grattacielo pericolante sarebbe stato provocato dalla caduta di alcuni mattoni dal prospetto dell’edificio. Una volta entrati nel cantiere, gli ispettori hanno rilevato due colonne deformate e diversi piani con evidenti cedimenti e fessurazioni.

Gli esperti stanno cercando di stabilire se il problema sia riconducibile ai lavori in corso, a un crollo temporaneo delle strutture di sostegno oppure a un difetto emerso durante la complessa trasformazione dell’immobile. Al momento non esiste ancora una spiegazione ufficiale e sono in corso approfondite verifiche tecniche.

Il rischio di crollo è limitato, ma resta alta l’attenzione

Le autorità hanno precisato che il rischio riguarda soprattutto un cedimento parziale, non il collasso completo del grattacielo. L’edificio è infatti realizzato con una struttura portante in acciaio che, secondo i tecnici, dovrebbe limitare l’eventuale propagazione del danno ad alcune porzioni dei piani interessati.

Nel frattempo sono stati mobilitati ingegneri strutturisti, squadre specializzate e mezzi pesanti per installare colonne e puntelli temporanei destinati a stabilizzare la costruzione. Anche droni del Fire Department sono stati impiegati per monitorare dall’alto eventuali movimenti della struttura senza esporre il personale a rischi inutili.

Un ex quartier generale Pfizer trasformato in appartamenti

Il grattacielo interessato dall’emergenza cedimento non è un edificio di nuova costruzione. Si tratta dell’ex sede centrale di Pfizer, un immobile di 37 piani acquistato per essere trasformato in uno dei più grandi progetti di riconversione immobiliare di New York. Una volta completati i lavori, previsti nel 2027, dovrebbe ospitare circa 1.600 appartamenti, di cui una parte destinata all’edilizia a canone agevolato.

La riconversione degli uffici in abitazioni rappresenta una delle strategie con cui New York sta cercando di rispondere sia alla crisi del mercato immobiliare commerciale, aggravata dal ricorso allo smart working, sia alla cronica carenza di alloggi. Proprio per questo il progetto è considerato uno dei più importanti esempi di riqualificazione urbana attualmente in corso nella città.

Un campanello d’allarme per le grandi riconversioni urbane

L’incidente riporta l’attenzione sulle sfide tecniche legate alla trasformazione degli edifici per uffici in complessi residenziali. Questi interventi, sempre più frequenti nelle grandi metropoli, richiedono modifiche profonde agli impianti, ai solai e alla distribuzione dei carichi, operazioni che possono rivelarsi particolarmente complesse negli immobili costruiti decenni fa.

Nelle ore successive all’emergenza i tecnici hanno comunicato che non erano stati rilevati ulteriori movimenti delle colonne danneggiate, consentendo l’avvio delle prime opere di consolidamento. Alcune evacuazioni sono state progressivamente revocate, mentre altre aree sono rimaste interdette fino al completamento della messa in sicurezza.

L’episodio non ha provocato vittime, ma rappresenta uno dei più seri allarmi strutturali registrati negli ultimi anni nel cuore di Manhattan. Le indagini dovranno ora chiarire le cause del cedimento e verificare se siano necessarie modifiche ai protocolli di sicurezza nei grandi progetti di riqualificazione urbana, destinati a diventare sempre più centrali nello sviluppo delle metropoli del futuro.