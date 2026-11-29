Per generazioni di americani, il Giorno del Ringraziamento è sinonimo di giganteschi palloni colorati, bande musicali e carri allegorici lungo le strade di Manhattan, ma proprio nell’anno della sua centesima edizione, la celebre Macy’s Thanksgiving Day Parade ha dovuto fare i conti con un imprevisto senza precedenti: il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare la manifestazione per la prima volta nella sua storia. La parata si è così svolta sabato 28 novembre 2026, due giorni dopo il Thanksgiving, regalando finalmente a New York l’atteso spettacolo e inaugurando, come da tradizione, il periodo delle festività natalizie.

Perché la parata del Ringraziamento è stata rinviata

Un appuntamento che sembrava intoccabile nel calendario delle festività americane ha dovuto cedere di fronte alle condizioni meteorologiche. La centesima edizione della Macy’s Thanksgiving Day Parade avrebbe dovuto svolgersi giovedì 26 novembre, in concomitanza con il Giorno del Ringraziamento.

Ma alla vigilia della manifestazione le previsioni annunciavano l’arrivo di una violenta perturbazione sulla costa orientale degli Stati Uniti, accompagnata da precipitazioni intense, forti raffiche di vento e rischio di allagamenti. Il 25 novembre Macy’s, in accordo con le autorità cittadine, ha comunicato la decisione di spostare l’evento al sabato successivo, per tutelare l’incolumità degli spettatori e dei partecipanti.

I palloni gonfiabili di grandi dimensioni, che rappresentano una delle principali attrazioni della parata, richiedono infatti condizioni meteorologiche compatibili con la loro gestione in sicurezza. In presenza di raffiche particolarmente intense, mantenerli sotto controllo può diventare problematico. La decisione si è rivelata prudente: secondo i dati riportati da The Weather Channel, nella giornata del Ringraziamento a Central Park sono state registrate raffiche superiori agli 85 chilometri orari.

La centesima parata di Macy’s sfila per le strade di New York

Sabato 28 novembre, alle 8:30 del mattino, la manifestazione ha finalmente preso il via: il percorso ha attraversato Manhattan, passando lungo Central Park West e la Sixth Avenue, fino alla zona della 34ª strada.

Le immagini riprese lungo Central Park West documentano il passaggio di una delle bande musicali impegnate nella sfilata. La musica dal vivo rappresenta da sempre una componente importante dell’evento, al quale partecipano anche formazioni provenienti da diverse località degli Stati Uniti. Non sono mancati gli spettacoli musicali, i personaggi della cultura pop trasformati in gigantesche figure gonfiabili e l’immancabile presenza di Babbo Natale.

La storia della parata del Ringraziamento: perché il 2026 è un anno speciale

La prima edizione della parata organizzata dai grandi magazzini Macy’s risale al 1924. Nata come iniziativa commerciale legata all’avvicinarsi del Natale, la manifestazione si è progressivamente trasformata in una delle tradizioni più riconoscibili della cultura americana. Il passaggio dei carri allegorici e dei palloni raffiguranti personaggi amati da adulti e bambini ha contribuito a rendere la sfilata e la festa famosa anche fuori dagli Stati Uniti.

Il 2026 segna la centesima edizione dell’evento (ma non il centenario della sua nascita). La differenza si spiega con le tre edizioni cancellate tra il 1942 e il 1944, durante la Seconda guerra mondiale, quando materiali come la gomma e l’elio erano destinati alle necessità belliche.

Il maltempo aveva già condizionato lo svolgimento della manifestazione: nel 1971 il forte vento aveva impedito l’impiego dei grandi palloni, senza però rendere necessario lo spostamento della parata. Quella del 2026 è stata dunque la prima edizione rinviata a una data diversa dal Thanksgiving.

Che cos’è il Giorno del Ringraziamento e perché si festeggia

Negli Stati Uniti il Thanksgiving si celebra il quarto giovedì di novembre ed è una delle ricorrenze più importanti dell’anno. Le sue origini vengono tradizionalmente associate a un raccolto celebrato nel 1621 dai coloni di Plymouth insieme a membri del popolo Wampanoag, sebbene la storia della festività sia più articolata rispetto alla narrazione popolare. Oggi il Giorno del Ringraziamento rappresenta soprattutto un’occasione per riunirsi con amici e familiari, condividere il tradizionale pranzo a base di tacchino e trascorrere del tempo insieme. La parata di Macy’s è diventata parte integrante di questo rituale, anticipando anche l’inizio della stagione natalizia e degli acquisti del Black Friday.

Video tratto da: KameraOne