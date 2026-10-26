Nicki Minaj è una delle rapper più celebri e influenti della musica internazionale. Artista capace di alternare hip hop, pop e sonorità dance, ha costruito la propria carriera grazie a un flow riconoscibile, testi provocatori e un’immagine scenica caratterizzata da colori accesi, trasformazioni estetiche e personaggi immaginari. Negli ultimi anni, il suo nome è diventato sempre più presente anche nel dibattito politico statunitense, soprattutto per il sostegno espresso nei confronti di Donald Trump.

Il 25 ottobre 2026, la cantante è salita sul palco insieme al presidente americano durante un comizio in Michigan, in vista delle elezioni di metà mandato. In quell’occasione, Trump ha commentato pubblicamente il suo fondoschiena, definendolo uno spettacolo, mentre Minaj ha ribadito la propria vicinanza al presidente. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei media, confermando come la sua figura abbia ormai superato i confini dell’industria musicale.

Cosa ha detto Donald Trump sul lato B di Nicki Minaj?

“A proposito, ho visto un gran bel sedere prima, quello di Nicki Minaj”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti di fronte ai propri sostenitori. Il rapporto tra la cantante e Donald Trump rappresenta uno degli aspetti più discussi della sua recente esposizione pubblica. Dopo aver espresso in passato posizioni differenti su alcune questioni politiche, la rapper ha progressivamente manifestato un sostegno sempre più esplicito al presidente repubblicano, attirando critiche e attenzione mediatica.

La sua presenza al comizio in Michigan del 25 ottobre 2026 ha reso questa vicinanza particolarmente evidente. Minaj ha dichiarato di essere onorata di collaborare con Trump e ha ribadito il proprio appoggio, collegandolo anche alla sua visione del futuro dei bambini e all’opposizione ad alcune politiche legate all’identità di genere. Sul palco, il presidente l’ha elogiata pubblicamente con un commento sul suo aspetto fisico, suscitando reazioni e rilanciando la discussione sul tono sessista delle sue dichiarazioni.

La partecipazione della cantante si è inserita in un appuntamento elettorale dedicato al sostegno del candidato repubblicano al Senato Mike Rogers. Durante lo stesso comizio, Trump ha attaccato il candidato democratico Abdul El-Sayed e criticato l’ex presidente Barack Obama, protagonista il giorno precedente di un evento a sostegno del democratico.

La figura di Nicki Minaj resta quindi divisa tra il peso culturale della sua musica e le controversie legate alle sue prese di posizione. Per milioni di fan continua a essere un riferimento del rap contemporaneo; per altri, il suo crescente coinvolgimento politico apre interrogativi sulla responsabilità pubblica delle celebrità. La sua storia dimostra come, nell’America di oggi, il confine tra intrattenimento, immagine personale e competizione politica sia sempre più sottile.

Che origine e quanti figli ha Nicki Minaj?

Il vero nome di Nicki Minaj è Onika Tanya Maraj-Petty. È nata l’8 dicembre 1982 a Saint James, a Trinidad e Tobago, e si è trasferita da bambina negli Stati Uniti con la famiglia, crescendo nel Queens, a New York. Fin da giovane ha coltivato l’interesse per la musica e la recitazione, sviluppando una personalità artistica che in seguito sarebbe diventata uno degli elementi distintivi della sua carriera.

È sposata con Kenneth Petty, conosciuto quando entrambi erano adolescenti nel Queens, a New York. Dopo essersi persi di vista, i due si sono ritrovati nel 2018 e si sono sposati nell’ottobre 2019. Il 30 settembre 2020 è nato il frutto del loro amore, un maschio che la cantante chiama affettuosamente Papa Bear, senza averne reso pubblico il nome.

La maternità ha rappresentato un cambiamento importante per l’artista, che ha raccontato le difficoltà di conciliare la cura del bambino con la carriera musicale. La relazione con Petty è stata oggetto di attenzione mediatica anche per i precedenti penali dell’uomo.

Come è diventata famosa Nicki Minaj?

Prima di raggiungere il successo, Nicki Minaj ha affrontato un percorso professionale non semplice, lavorando anche in impieghi lontani dal mondo dello spettacolo. La svolta è arrivata con la pubblicazione di alcuni mixtape, tra il 2007 e il 2009, che hanno attirato l’attenzione del rapper Lil Wayne. L’ingresso nella sua etichetta Young Money Entertainment le ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di collaborare con artisti affermati.

Il debutto discografico ufficiale è arrivato nel 2010 con Pink Friday, album che ha raggiunto il primo posto della classifica statunitense Billboard 200 e ha contribuito a trasformare Minaj in una star internazionale. Tra i brani più conosciuti del disco c’è Super Bass, diventato uno dei suoi maggiori successi.

Nel 2012 ha pubblicato Pink Friday: Roman Reloaded, caratterizzato da una maggiore apertura verso il pop e la musica elettronica. Due anni più tardi è arrivato The Pinkprint, un progetto che ha mostrato anche un lato più personale e introspettivo dell’artista, senza rinunciare alle sonorità rap.

Il singolo Anaconda, pubblicato nel 2014, è diventato uno dei simboli della sua immagine provocatoria. Nel 2018 è uscito Queen, mentre nel 2023 ha pubblicato Pink Friday 2, riportando al centro il marchio che aveva segnato gli inizi della sua affermazione commerciale.

Nel corso della carriera ha collaborato con artisti come Ariana Grande, Drake e Lil Wayne, consolidando la propria presenza tanto nel rap quanto nel pop. Il suo percorso comprende anche esperienze cinematografiche e televisive, tra cui il ruolo di giudice nel talent show American Idol nel 2013.

I riconoscimenti e l’influenza nella musica

Nicki Minaj è considerata una figura centrale nell’affermazione commerciale del rap femminile nel mercato internazionale. La sua capacità di passare da registri aggressivi e tecnici a ritornelli pop immediati le ha permesso di raggiungere pubblici diversi, contribuendo a rendere le rapper sempre più visibili nelle classifiche mainstream.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui American Music Awards, Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards. Ha ricevuto anche 12 candidature ai Grammy Awards. Nel 2024, inoltre, ha partecipato alla colonna sonora del film Barbie con Barbie World, realizzata insieme a Ice Spice.