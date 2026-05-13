Niente macchina per il matrimonio: con la ruspa all'altare

Cercate un’alternativa alla tradizionale macchina elegante, sportiva o storica per arrivare al vostro matrimonio? Prendete spunto da questa coppia: ecco una splendida ruspa per salire all’altare!

L’idea è venuta a Claudir Kunz e Fernanda Dalila Pereira, coppia di novelli sposi di Antonio Carlos, nella regione di Florianópolis, nel sud del Brasile, grazie al lavoro di lui, da anni titolare di un’azienda di scavatrici.

Proprio per ‘celebrare’ il lavoro dei Claudir, anziché arrivare con la tradizionale auto nuziale, la sposa è stata trasportata nella benna di un mezzo pesante, controllata proprio dal suo neo-marito.

Gli invitati hanno reagito con un misto di stupore, risate ed emozione mentre la guardavano sospesa a mezz’aria durante l’insolito ingresso. Nonostante la spettacolarità dell’impresa, Fernanda ha dichiarato di essersi sentita completamente al sicuro durante tutta l’esperienza.

Ha dichiarato: “Non avevo paura. Abbiamo preparato tutto con molta cura e in tutta sicurezza – ha spiegato Fernanda – Ho persino saldato due sbarre di ferro a cui aggrapparmi nel caso mi fossi spaventata, ma non ne ho quasi avuto bisogno. Anche Claudir avevo studiato il luogo e si era esercitato con la ruspa in anticipo.”

La wedding planner, Mari Pasin, ha affermato che l’evento ha richiesto un’attenta pianificazione in materia di sicurezza, tra cui l’autorizzazione della location e una verifica da parte di un responsabile della sicurezza.

Gli ospiti sono stati inoltre invitati a posizionarsi in un’area designata del prato mentre la ruspa si muoveva, per garantire che nessuno corresse pericoli durante l’ingresso.

“È stato un sogno meraviglioso, frutto di un’attenta pianificazione, responsabilità e amore – ha spiegato Mari – Fin dall’inizio, Fernanda era determinata a farlo in questo modo e abbiamo lavorato tutti insieme per realizzarlo”.

L’insolito arrivo alla cerimonia, filmato dall’organizzatrice e postato sui social, è rapidamente diventato virale online, raccogliendo oltre un milione di visualizzazioni in un singolo post.

Video tratto da: IPA / KameraOne