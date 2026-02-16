VIDEO
UNCATEGORIZED 16 FEBBRAIO 2026

Niscemi: il drone recupera la croce crollata con la frana

I Nocs hanno recuperato la Croce di Niscemi crollata per la frana ed hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una abitazione nella zona cosiddetta ‘0-30’. Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre in dotazione al Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato.

L’utilizzo del drone ha consentito anche di riconsegnare alcuni effetti personali, foto e libri, al proprietario di un’abitazione, che era vicino all’operatore del Nocs e che in un collegamento diretto ha indicato in prima persona gli oggetti più importati da prelevare.

Il Nucleo, che opera alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione, svolge compiti ad alto rischio, che necessitano di un addestramento speciale per adottare tecniche e strumentazioni all’avanguardia.

E’ un reparto di intervento della Polizia di Stato che svolge operazioni antiterrorismo, attività di supporto anche a uffici anticrimine e assolve anche compiti di protezione.

