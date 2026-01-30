VIDEO
Cerca video
NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Niscemi, salvati i pappagalli nella zona rossa dopo la frana

A Niscemi, in Sicilia, i vigili del fuoco hanno portato in salvo gli ultimi animali domestici rimasti nelle abitazioni evacuate dopo il vasto smottamento che ha colpito la città. Tra loro, i cinque pappagalli di Pino Terzo Di Dio, recuperati dal suo appartamento nella zona rossa mentre l’uomo assiste alle operazioni visibilmente commosso.

Il crollo di un versante lungo circa quattro chilometri ha costretto all’evacuazione centinaia di abitazioni, lasciando migliaia di persone lontane dalle proprie case. Pino Terzo Di Dio, evacuato di Niscemi: “Speriamo che qualcuno di buon cuore se ne prenda cura. A me non interessa niente, non voglio alcun compenso: l’importante è che vengano trattati bene, anche perché sono tutti grandi , hanno più o meno dodici, tredici, sette, otto anni. Vediamo di trovargli una sistemazione. Non ho un’abitazione, ho perso tutto. Ho degli amici che mi hanno ospitato a casa loro, ma non so per quanto tempo potranno tenermi. Stasera probabilmente vedremo se posso dormire da un altro amico. Un giorno sto da uno, un giorno da un altro. Sono quattro giorni che mi lavo a stento, puzzo come una capra, ma non fa niente”.

I vigili del fuoco confermano che gli animali erano in buone condizioni al momento del recupero. “Al momento abbiamo recuperato cinque pappagalli che abbiamo trovato all’interno di una grande gabbia. Sono in buone condizioni di salute e li abbiamo riconsegnati al proprietario, che potrà prendersene cura in un luogo che ritiene più sicuro”. Le autorità continuano a monitorare l’area del dissesto, mentre resta alta l’allerta per possibili nuovi cedimenti del terreno.

Niscemi, salvati i pappagalli nella zona rossa dopo la frana
SUGGERITI
NOTIZIE
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi