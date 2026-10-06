Una telefonata destinata a cambiare una carriera e un annuncio fatto alle persone più vicine. Karl Deisseroth, tra i vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2026, ha comunicato ai figli di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento e la loro reazione è stata immediata: sono corsi verso di lui per abbracciarlo. Il momento è stato ripreso in un video pubblicato dalla Stanford University, dove lavora il neuroscienziato. Un’immagine familiare che racconta il lato più intimo di un premio assegnato per scoperte che hanno aperto nuove possibilità nello studio del cervello.

Karl Deisseroth annuncia ai figli di aver vinto il Nobel

“Ho ricevuto una telefonata: ho vinto il Nobel per la Medicina”. Poche parole per comunicare una notizia enorme. È così che il neuroscienziato Karl Deisseroth ha annunciato alla sua famiglia di essere uno dei vincitori del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2026.

Nel video, condiviso sui social dalla Stanford University, lo scienziato dà personalmente la notizia ai figli. La loro reazione non si fa attendere: gli corrono incontro e lo stringono in un abbraccio, trasformando l’annuncio di uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi al mondo in un momento soprattutto familiare. Deisseroth appare visibilmente emozionato. Rivolgendosi ai suoi cari, li ringrazia per essergli rimasti accanto.

Chi ha vinto il Nobel per la Medicina 2026

Karl Deisseroth non è l’unico vincitore. Il Nobel per la Medicina 2026 è stato assegnato congiuntamente anche a Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull’optogenetica. Dietro l’abbraccio mostrato nel video c’è quindi una ricerca che ha avuto un impatto importante sulle neuroscienze.

Hegemann e Nagel hanno contribuito all’identificazione e alla caratterizzazione delle channelrhodopsin, proteine sensibili alla luce capaci di funzionare come canali ionici. Deisseroth ha successivamente trasformato queste conoscenze in uno strumento che consente di controllare attraverso la luce l’attività delle cellule nervose. È alla base dell’optogenetica, tecnica che combina genetica e luce e permette agli scienziati di intervenire con grande precisione su determinate cellule, in particolare sui neuroni.

Per comprendere il contesto in cui si inserisce una scoperta di questa portata può essere utile anche capire come funziona il cervello e come comunicano i neuroni, attraverso segnali elettrici e chimici e una rete estremamente complessa di connessioni.

Perché l’optogenetica è stata premiata con il Nobel

L’importanza dell’optogenetica deriva soprattutto dalla possibilità di studiare con una precisione prima difficilmente raggiungibile quali cellule nervose siano coinvolte in determinate funzioni. Attraverso questa tecnica i ricercatori possono indagare il funzionamento dei circuiti neurali legati, per esempio, a ricordi, emozioni e comportamenti. Le scoperte premiate hanno quindi fornito nuovi strumenti per comprendere il cervello e studiare i meccanismi coinvolti anche nei disturbi neurologici e psichiatrici.

Il riconoscimento assegnato a Deisseroth, Hegemann e Nagel entra così nella lunga storia del premio istituito per volontà di Alfred Nobel. Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina viene assegnato dall’Assemblea Nobel del Karolinska Institutet. Per approfondire il funzionamento del riconoscimento, qui vi spieghiamo il Nobel per la Medicina e i meccanismi che stanno dietro alla sua assegnazione. Il Premio Nobel per la Medicina 2026 verrà formalmente consegnato, insieme agli altri Nobel assegnati dalle istituzioni svedesi, durante la tradizionale cerimonia del 10 dicembre a Stoccolma.

Video tratto da: Stanford University