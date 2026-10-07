La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti torna a far parlare di Noemi Bocchi. In un’intervista pubblicata il 6 ottobre 2026 sul Corriere della Sera, la conduttrice del GF Vip ha parlato per la prima volta direttamente della donna che oggi è accanto al suo ex marito, augurando alla coppia di essere felice.

Blasi ha inoltre raccontato il rapporto dei tre figli con il padre e con la nuova compagna, sottolineando l’importanza di evitare che i ragazzi paghino le conseguenze della vicenda familiare. Il suo obiettivo è che i nuovi equilibri siano sempre stabili, all’insegna della serenità di tutte le persone coinvolte.

Noemi Bocchi, la riservatezza prima di Totti

Noemi Bocchi è nata e cresciuta a Roma. È diventata nota al grande pubblico soprattutto per la relazione con Francesco Totti, che sarebbe iniziata quando l’ex capitano della Roma era ancora sposato con Ilary Blasi ed è diventata pubblica nel 2022, nel periodo in cui la separazione della coppia è stata annunciata. Le prime notizie sulla relazione erano emerse nei mesi precedenti, quando Bocchi era stata fotografata sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione di alcune partite della Roma.

Prima della notorietà legata al rapporto con l’ex capitano della Roma, aveva avuto una vita lontana dall’esposizione mediatica. È laureata in Economia e ha lavorato nel settore della progettazione e dell’organizzazione di eventi floreali, attività per la quale viene descritta come flower designer. È madre di due figli, avuti dal precedente matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci.

Le nozze sono state celebrate quando Bocchi era giovane. La relazione si è successivamente conclusa con una separazione. La vicenda è stata accompagnata da un procedimento giudiziario nel quale l’ex marito è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, circostanza riportata dalla cronaca dell’epoca.

Noemi Bocchi fra padel e televisione

Tra gli interessi attribuiti a Noemi Bocchi prima della notorietà figura il padel, disciplina praticata anche da Totti. La passione per questo sport è stata indicata tra gli elementi che avrebbero contribuito alla conoscenza tra i due. È inoltre tifosa della Roma, elemento particolarmente rilevante considerando la lunga storia di Er Pupone con il club giallorosso.

La relazione con Totti ha progressivamente modificato la sua esposizione pubblica. Dopo le prime indiscrezioni del 2022, Bocchi è diventata una presenza ricorrente nelle cronache di spettacolo e nelle ricostruzioni relative alla fine del matrimonio tra Totti e Blasi. La coppia ha mantenuto inizialmente un profilo relativamente riservato, prima di apparire pubblicamente insieme.

Nel corso degli anni Bocchi ha assunto una maggiore presenza sui media e, nel 2026, ha iniziato una nuova fase della propria attività pubblica con la partecipazione a Ballando con le stelle. Nel programma, dove gareggia in coppia con il ballerino Giovanni Pernice, ha parlato anche della propria esperienza personale e della separazione. Al debutto, il 3 ottobre, la sua esibizione ha ottenuto una standing ovation e le ha consentito di chiudere la prima puntata in testa alla classifica.

La partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci rappresenta quindi il passaggio più evidente da figura conosciuta principalmente attraverso la relazione con Totti a personaggio televisivo con una propria esposizione. La stessa Noemi Bocchi ha dichiarato di sentirsi spesso identificata pubblicamente soltanto come la compagna dell’ex calciatore e di voler essere conosciuta anche al di là di questo ruolo.