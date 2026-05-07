Certe volte perfino andare in bagno può essere un rischio potenzialmente mortale: un turista stava per usare il water di un resort a Don Salvador Benedicto, nelle Filippine, quando ha visto sbucare dalla toilette la testa di un serpente, nello specifico un pericoloso cobra.
Dranreb Teodoso, questo li nome del turista, ha immediatamente avvisato il personale dell’hotel, che ha tentato di rimuovere il rettile, riuscendovi dopo diversi tentativi, per poi liberarlo in una foresta vicina ma a distanza di sicurezza dal rsort.
I cobra sono serpenti velenosi diffusi in alcune zone del Sud-est asiatico: gli esperti di fauna selvatica raccomandano al pubblico di non avvicinarsi o tentare di maneggiarli senza l’assistenza di personale qualificato, poiché i loro morsi possono essere mortali.
Video tratto da: IPA / KameraOne