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VIRALI 06 AGOSTO 2026

'Nonna' da record: a 97 anni acrobata sulle ali di un aereo

Redazione Virgilio Video

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Una donna di 97 anni di Cheltenham ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana donna al mondo a camminare sull’ala di un aereo.

Betty Bromage si è librata in volo con AeroSuperBatics presso l’aeroporto RFC Rendcomb di Cirencester, agganciata all’ala superiore di un aereo, per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L’ospedale l’ha aiutata a riprendersi da un ictus lo scorso anno.

L’aereo su cui ‘viaggiava’ Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz’aria.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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