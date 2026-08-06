'Nonna' da record: a 97 anni acrobata sulle ali di un aereo

Una donna di 97 anni di Cheltenham ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana donna al mondo a camminare sull’ala di un aereo.
Betty Bromage si è librata in volo con AeroSuperBatics presso l’aeroporto RFC Rendcomb di Cirencester, agganciata all’ala superiore di un aereo, per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L’ospedale l’ha aiutata a riprendersi da un ictus lo scorso anno.
L’aereo su cui ‘viaggiava’ Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz’aria.
Video tratto da: IPA / KameraOne