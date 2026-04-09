Nonnina sventa truffa da centinaia di migliaia di euro

Una 83enne ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a segno in casa sua, un prestigioso appartamento nel centro di Milano dove, dentro una cassaforte, c’erano gioielli per alcune centinaia di migliaia di euro.

La donna, vedova, ha capito subito di trovarsi al telefono con dei truffatori e ha chiamato la polizia ospitando per tre giorni gli agenti a casa fino a quando non si sono presentati.

Un 30enne ucraino, che aveva il compito di ritirare i gioielli, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che hanno assistito a tutta la scena della consegna. L’uomo, probabilmente solo il corriere dell’organizzazione, a Milano per alcuni giorni, agiva su indicazione di un telefonista che per tre giorni aveva intrattenuto l’anziana per ore, dicendo di essere della Guardia di Finanza per carpire la sua fiducia in merito a un fantomatico ‘accertamento’ da compiere sui suoi ori. Ma la donna aveva capito subito di avere a che fare con finti finanzieri.