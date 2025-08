Si chiama Pianeta X e se ne teorizza in merito da quasi un secolo. Ma esiste davvero il nono pianeta del Sistema Solare o è solo una suggestione degli astronomi sempre alla ricerca di nuove scoperte sorprendenti, che permettano di scoprire un pezzettino di ignoto in più ogni volta?

Si tratta di una teoria che esiste da prima che venisse scoperto Plutone, negli anni Trenta, e spiegherebbe alcune anomalie riscontrate nell’orbita di Urano. Secondo gli scienziati, infatti, devierebbe più di quanto le leggi della fisica consentirebbero e la spiegazione potrebbe risiedere nella presenza di un pianeta sconosciuto più grande della Terra.

Nono pianeta: realtà o pura teoria?

Sull’esistenza del nono pianeta ci sono idee contrastanti. Stando a quanto scoperto negli anni Novanta, il comportamento anomalo di Urano è spiegabile attraverso un ricalcolo della massa di Nettuno. Tuttavia, nel 2016, Konstantin Batygin e Mike Brown, astronomi del California Institute of Technology, proposero una nuova teoria riguardante un possibile Pianeta Nove. Si basa sulla Fascia di Kuiper, una vasta regione oltre Nettuno popolata da pianeti nani, asteroidi e altri corpi celesti. Molti oggetti, noti come oggetti trans-nettuniani, orbitano attorno al Sole in maniere inaspettate e che incidono sugli altri pianeti.

Questo fenomeno è paragonabile a quello della nostra Luna, che orbita attorno al Sole ogni 365,25 giorni, ma anche attorno alla Terra ogni 27, risultando in un movimento a spirale. Allo stesso modo, molti oggetti nella Fascia di Kuiper dimostrano di essere influenzati da qualcosa che va al di là della sola gravità solare.

Le ultime ipotesi sul Pianeta Nove

Se, all’inizio, la comunità scientifica era scettica riguardo alla teoria del Pianeta Nove, grazie a osservazioni sempre più potenti e precise, è emersa una crescente evidenza che le orbite degli oggetti trans-nettuniani siano effettivamente anomale.

“Penso che sia molto improbabile che il Pianeta Nove non esista. Attualmente non ci sono altre spiegazioni per gli effetti che osserviamo, né per le numerose altre influenze indotte dal Pianeta Nove che vediamo nel Sistema Solare”, ha affermato Mike Brown.

Nel 2018 è stato trovato un possibile candidato che confermi la teoria. Si chiama 2017 OF201, ha un diametro di circa 700 chilometri e un’orbita altamente ellittica. Questa sarebbe il risultato di un impatto primordiale o dell’influenza gravitazionale del Pianeta Nove.

Gli scettici, però, si chiedono come mai, se questo corpo celeste esiste, non sia stato ancora individuato. Alcuni astronomi pensano che non ci siano abbastanza dati orbitali sugli oggetti della Fascia di Kuiper per giustificare conclusioni in merito e propongono la teoria di un effetto combinato di una cintura di detriti oppure la presenza di un piccolo buco nero.

Cosa blocca allora il raggiungimento di un risultato definitivo e attendibile? Il fatto che le regioni esterne del Sistema Solare non sono state osservate abbastanza a lungo. 2017 OF201 ha un periodo orbitale di circa 24mila anni e, sebbene sia possibile determinare l’orbita di un oggetto attorno al Sole in pochi anni, gli effetti gravitazionali più dettagliati potrebbero richiedere che vengano completate quattro o cinque orbite per essere apprezzabili.

Inoltre, nuove scoperte di oggetti nella Fascia di Kuiper hanno riacceso i riflettori sulla teoria del Pianeta Nove. L’ultima è nota come 2023 KQ14: è un oggetto identificato dal telescopio Subaru alle Hawaii ed è un sednoide. Passa la maggior parte del tempo lontano dal Sole, ma è ancora all’interno dell’area in cui la nostra stella esercita la sua attrazione gravitazionale, che si estende fino a circa cinquemila unità astronomiche (AU), dove 1 AU è la distanza tra la Terra e il Sole.