Più di 1.700 persone sono rimaste bloccate a bordo della nave da crociera Ambition nel porto francese di Bordeaux dopo un sospetto focolaio di gastroenterite. Decine di passeggeri hanno accusato sintomi compatibili con un’infezione intestinale acuta e le autorità sanitarie francesi hanno immediatamente avviato protocolli di isolamento, controlli medici e analisi di laboratorio.

Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia sanitaria della Gironda, circa 50 persone avrebbero manifestato nausea, vomito e disturbi gastrointestinali durante il viaggio iniziato tra Liverpool e Belfast pochi giorni prima. La compagnia Ambassador Cruise Line ha confermato l’attivazione di misure straordinarie di sanificazione a bordo e l’attenzione si sta concentrando su un virus considerato tra i più contagiosi al mondo, che torna periodicamente a preoccupare ospedali, scuole, mense: nonostante ci sia di mezzo ancora una volta una nave da crociera no, non stiamo parlando dell’hantavirus.

Cos’è il norovirus e perché è così contagioso

Il norovirus, noto in passato anche come “virus di Norwalk”, appartiene alla famiglia dei Caliciviridae ed è stato identificato per la prima volta dopo un’epidemia scoppiata in Ohio nel 1968.

L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) spiega che si tratta di un virus a RNA estremamente resistente nell’ambiente e capace di diffondersi con grande facilità in luoghi chiusi e affollati. Proprio per questo le crociere rappresentano uno degli scenari più delicati: migliaia di persone condividono spazi comuni, buffet, bagni e superfici che vengono toccate continuamente.

Oggi gli esperti conoscono diversi genogruppi in grado di infettare l’uomo, suddivisi in oltre 30 varianti genetiche. Negli ultimi anni la capacità diagnostica è migliorata grazie ai test molecolari rapidi, mentre in passato individuare il virus era molto più complesso.

I sintomi che compaiono rapidamente

L’incubazione del norovirus è molto breve e i sintomi possono comparire tra 12 e 48 ore dal contagio: nella maggior parte dei casi durano da uno a tre giorni. La sintomatologia è quella tipica di una gastroenterite virale: nausea improvvisa, vomito, diarrea acquosa, crampi addominali e malessere generale. in alcuni casi compare anche febbre lieve.

Il problema principale non è tanto il virus in sé quanto la rapida perdita di liquidi. Bambini piccoli, anziani e persone fragili rischiano infatti una disidratazione importante. Nella maggior parte dei pazienti l’infezione si risolve spontaneamente senza complicazioni ma il decorso può diventare più serio nei soggetti vulnerabili.

Come avviene il contagio

Il norovirus può diffondersi attraverso aerosol di particelle contaminate, superfici sporche, acqua infetta o alimenti manipolati in modo scorretto. Bastano pochissime particelle virali per provocare l’infezione. È proprio questa caratteristica a renderlo estremamente difficile da contenere durante i focolai. Le epidemie sono spesso associate a cibi consumati crudi o poco trattati e tra gli alimenti più frequentemente coinvolti figurano ostriche e altri frutti di mare, verdure fresche, frutti di bosco, germogli, spezie e acqua contaminata. Anche le superfici favoriscono il contagio: il virus riesce infatti a sopravvivere a lungo nell’ambiente e resiste persino a temperature superiori ai 60 gradi.

Perché le crociere sono tra gli ambienti più a rischio

È chiaro dunque come le navi da crociera rappresentino uno degli ambienti ideali per la diffusione di un virus di questo tipo: migliaia di persone condividono spazi chiusi per giorni, con continui contatti tra cabine, ristoranti, ascensori e aree comuni.

Quando emerge un caso sospetto, le compagnie attivano immediatamente procedure di isolamento e sanificazione straordinaria. Nel caso della Ambition, i passeggeri con sintomi sarebbero stati confinati nelle proprie cabine e sottoposti a controlli medici.

Non esiste un vaccino: la prevenzione resta fondamentale

Al momento non esiste un vaccino approvato contro il norovirus e non sono disponibili terapie antivirali specifiche. Il trattamento consiste soprattutto nel prevenire la disidratazione attraverso liquidi e sali minerali.

La prevenzione resta quindi l’arma principale: lavarsi bene le mani, evitare di preparare cibo durante una gastroenterite e disinfettare superfici e utensili sono misure considerate essenziali. Anche la scelta degli alimenti da consumare, naturalmente, conta: i prodotti crudi o di provenienza non certificata, in questi casi, aumentano i rischi.