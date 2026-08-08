Ogni estate c’è un appuntamento che riesce a mettere d’accordo appassionati di astronomia e semplici curiosi: la Notte di San Lorenzo. Tra desideri espressi con il naso all’insù e serate trascorse all’aperto, le stelle cadenti continuano a esercitare un fascino speciale. In realtà, quelle che tutti chiamano “stelle cadenti” sono le Perseidi, uno degli sciami meteorici più spettacolari dell’anno, visibili tra la seconda metà di luglio e la fine di agosto. Anche nel 2026 il fenomeno promette uno spettacolo particolarmente suggestivo. Le condizioni saranno infatti favorevoli grazie alla coincidenza del picco con la Luna Nuova, che garantirà un cielo molto più buio del normale e quindi ideale per osservare le scie luminose. Chi desidera assistere all’evento non dovrà però limitarsi alla sola notte del 10 agosto, perché il momento migliore arriverà qualche giorno più tardi.

Quando vedere le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo?

Nonostante il nome “Notte di San Lorenzo” faccia pensare al 10 agosto, il periodo di massima attività delle Perseidi cade normalmente tra il 12 e il 13 agosto. È proprio in queste ore che il numero di meteore può aumentare sensibilmente, regalando decine di scie luminose nel corso della notte.

Nel 2026 il picco è atteso tra il 12 e il 13 agosto e coincide con la Luna Nuova. Si tratta di una combinazione particolarmente favorevole perché l’assenza della luce lunare renderà il cielo più scuro e permetterà di distinguere anche le meteore meno luminose. In condizioni ottimali è possibile osservare anche oltre cento meteore all’ora, anche se il numero effettivo dipende dalle condizioni atmosferiche e dal luogo di osservazione.

Non è comunque necessario attendere esclusivamente la notte del picco. Le Perseidi sono infatti attive già dalla seconda metà di luglio e continuano a essere visibili fino al 24 agosto. Nei giorni precedenti e successivi al massimo dell’attività si possono comunque osservare numerose stelle cadenti, soprattutto nelle ore prima dell’alba, quando la costellazione di Perseo si trova più alta nel cielo.

Come osservare le Perseidi senza perdere lo spettacolo?

Per osservare le Perseidi non servono telescopi né binocoli. Anzi, il modo migliore per godersi lo spettacolo è utilizzare semplicemente i propri occhi, lasciando che si abituino al buio per una ventina di minuti. Le meteore possono comparire in qualsiasi punto della volta celeste, quindi è preferibile avere un campo visivo il più ampio possibile.

Anche il luogo scelto fa la differenza. L’ideale è allontanarsi dalle città e dalle fonti di inquinamento luminoso, scegliendo una collina, una spiaggia o una zona di campagna dove il cielo sia più scuro. Portare con sé una coperta o una sedia reclinabile può rendere l’osservazione più comoda, soprattutto se si prevede di restare con il naso all’insù per diverso tempo.

Naturalmente anche il meteo gioca un ruolo fondamentale. Un cielo sereno è indispensabile per apprezzare lo spettacolo, mentre nuvole o foschia possono ridurre notevolmente la visibilità. Per questo motivo conviene controllare le previsioni prima di organizzare la serata.

Le Perseidi continuano a rappresentare uno degli eventi astronomici più amati dell’estate proprio perché uniscono semplicità e meraviglia. Non occorrono attrezzature costose né competenze particolari: basta trovare un luogo buio, concedersi qualche minuto di pazienza e lasciare che il cielo faccia il resto. Tra una scia luminosa e l’altra, la tradizione vuole che ci sia sempre il tempo per esprimere un desiderio. Ed è forse proprio questa atmosfera, sospesa tra scienza e leggenda, a rendere la Notte di San Lorenzo uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.