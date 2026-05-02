Negli ultimi anni il fenomeno delle chiamate indesiderate e delle truffe dei call center è diventato sempre più diffuso, generando frustrazione e diffidenza tra i cittadini. Tra numeri sconosciuti, messaggi insistenti e tentativi di raggiro, distinguere una comunicazione legittima da una fraudolenta è spesso complicato. Per affrontare questo problema, l’Agcom – l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ha introdotto una nuova misura: l’utilizzo di numeri a 3 cifre per identificare i contatti molesti. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza nel settore del telemarketing.

Come funzionano i numeri a 3 cifre

L’idea alla base del provvedimento è semplice ma potenzialmente efficace: le aziende che effettuano attività di telemarketing dovranno utilizzare numerazioni brevi come identificativo del chiamante. Si tratta di numeri già familiari agli utenti, perché impiegati per servizi di pubblica utilità o di assistenza clienti. Rientrano, infatti, fra questi, numeri gratuiti per il chiamante, numerazioni europee per servizi sociali, servizi SMS, MMS e trasmissione dati.

Queste 3 cifre fungeranno da ‘etichetta’, permettendo a chi riceve la chiamata di capire immediatamente la natura della comunicazione. Per esempio, un prefisso specifico potrebbe indicare che si tratta di una chiamata commerciale, aiutando l’utente a decidere se rispondere o ignorare la telefonata.

Un aspetto particolarmente rilevante è che tali numerazioni non possono essere replicate dall’estero. Questo limita una delle tecniche più diffuse nelle truffe telefoniche, ovvero lo spoofing, che consente ai truffatori di mascherare il numero reale con uno apparentemente affidabile.

Gli obiettivi della misura Agcom

L’obiettivo principale dell’Agcom è aumentare la trasparenza e ridurre il telemarketing aggressivo. Grazie a un sistema standardizzato, sarà più facile distinguere tra operatori legittimi e chiamate sospette. Inoltre, questa classificazione potrebbe facilitare anche il lavoro degli operatori telefonici, che avranno strumenti più efficaci per bloccare il traffico irregolare, e delle autorità, che potranno individuare e sanzionare più facilmente gli abusi.

Non si tratta però di una soluzione definitiva. I numeri a 3 cifre non permettono di identificare con precisione il call center dell’azienda che chiama, ma solo la categoria della telefonata (come, per esempio, marketing o assistenza). Questo significa che il sistema migliora la consapevolezza degli utenti, ma non elimina completamente il rischio di truffe.

Implementazione graduale e criticità delle truffe dei call center

L’introduzione di questa misura avverrà in modo progressivo. Dopo l’approvazione della delibera n. 21/26/CIR da parte dell’Agcom, è stato istituito un tavolo tecnico per definire le modalità operative e stabilire quali numerazioni saranno destinate al telemarketing.

Le associazioni dei consumatori hanno accolto positivamente l’iniziativa, pur evidenziando alcune criticità. Tra queste, la necessità di evitare confusione tra numeri utilizzati per assistenza e quelli per attività commerciali, e l’importanza di garantire che ogni azienda utilizzi sempre lo stesso identificativo.

Un altro limite riguarda la possibilità che i truffatori si adattino rapidamente, trovando nuovi metodi per aggirare le regole. La storia recente delle telecomunicazioni dimostra infatti che ogni nuova barriera tende a essere seguita da nuove strategie fraudolente.

Le nuove regole per luce e gas

Parallelamente all’introduzione dei numeri a 3 cifre per individuare le truffe dei call center, il legislatore italiano ha adottato misure più restrittive per il telemarketing nel settore energetico. Il cosiddetto Decreto Bollette – il D.L. 21/2026 – stabilisce che, a partire dal 19 giugno, le aziende di luce e gas potranno contattare i clienti solo in presenza di un consenso esplicito.

In sua assenza, qualsiasi contratto stipulato tramite contatto telefonico sarà considerato nullo. Questa norma rappresenta un ulteriore tentativo di proteggere i consumatori da pratiche scorrette e contratti non richiesti.

Un passo avanti, ma non la soluzione definitiva

L’introduzione di questa soluzione rappresenta senza dubbio un progresso nella lotta contro le truffe telefoniche. Permette agli utenti di orientarsi meglio tra le chiamate ricevute e contribuisce a rendere il sistema più trasparente. Tuttavia, non elimina completamente il problema.

Per proteggersi davvero, i cittadini dovranno continuare a prestare attenzione, evitando di fornire dati personali al telefono e verificando sempre l’identità dell’interlocutore. Allo stesso tempo, sarà fondamentale monitorare l’efficacia di queste misure e adattarle nel tempo.

La strategia dell’Agcom, dunque, si inserisce in un percorso più ampio di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni. Un percorso necessario per contrastare un fenomeno in continua evoluzione, dove tecnologia e frodi avanzano spesso di pari passo.