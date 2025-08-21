Numero da circo: il volo con salto mortale del biker tra due tir

Numero spettacolare per Luc Ackermann, motociclista del team Red Bull: in sella alla sua moto il tedesco ha compiuto un salto mortale tra due tir in movimento.

Sul primo dei due autoarticolati è stata agganciata una pista con rampa di lancio in corrispondenza dell’abitacolo del guidatore mentre poco più avanti, su un secondo tir, una pista simile è stata montata al rovescio, diventando uno scivolo di atterraggio.

Con una decisa accelerata, il pilota di freestyle motocross ha saltato da un tir all’altro: a mezz’aria, qualche metro sopra l’ostacolo costituito da un segnale autostradale, ha compiuto un volteggio all’indietro.

“Se non avessi colto l’attimo giusto – ha raccontato Ackermann – avrei colpito il cartello stradale o avrei mancato lo scivolo di atterraggio”.

Video tratto da: US Red Bull