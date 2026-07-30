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VIRALI 30 LUGLIO 2026

Nuotatore sta affogando: l'intervento del drone è provvidenziale

Redazione Virgilio Video

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I Vigili del Fuoco di New York hanno impiegato un drone per soccorrere un uomo in grandi difficoltà nelle acque agitate al largo di Rockaway Beach.

Il drone ha lanciato due dispositivi di galleggiamento per il nuotatore, consentendo ai bagnini di avere più tempo per raggiungerlo.

Alla fine, i bagnini sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo sano e salvo a riva. L’uso dei droni in interventi di questo genere si sta diffondendo in maniea esponenziale con ottimi risultati, come fatto notare dallo stesso Dipartimento di polizia di New York.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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