Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate, veloci e difficili da riconoscere. Se una volta i tentativi di raggiro arrivavano via email o tramite telefonate sospette, oggi i criminali informatici sfruttano gli stessi strumenti che usiamo quotidianamente per comunicare. WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, è diventata un terreno fertile per i malintenzionati. Proprio per rispondere a questa emergenza, Meta — l’azienda che controlla WhatsApp, Instagram e Facebook — ha deciso di mettere in campo nuove misure di sicurezza pensate per bloccare le truffe ancora prima che possano trasformarsi in un danno reale.

A fine ottobre 2025, infatti, è arrivata una funzione inedita che punta a proteggere gli utenti nel momento in cui sono più vulnerabili: mentre condividono lo schermo con qualcuno durante una videochiamata.

Cosa ha inventato Meta per proteggere gli utenti di WhatsApp

Per contrastare un’ondata crescente di raggiri costruiti attorno alle videochiamate, Meta ha introdotto un nuovo avviso automatico che appare quando un utente prova a condividere lo schermo durante una chiamata WhatsApp. L’idea è semplice, ma molto potente: fermare per un attimo l’azione dell’utente, ricordargli i rischi e invitarlo a riflettere prima di esporre informazioni potenzialmente sensibili.

Il funzionamento è molto diretto. Se durante una videochiamata si clicca su “Condividi schermo” e il contatto non è salvato in rubrica, l’app interrompe il processo e mostra un messaggio ben evidente: “Condividi il tuo schermo solo con persone di cui ti fidi. Potranno vedere tutto ciò che appare sul tuo dispositivo, incluse informazioni riservate come i tuoi dati bancari.” A quel punto l’utente può scegliere se procedere o annullare, ma almeno viene messo in guardia. Una sorta di “freno a mano” digitale pensato per quei momenti in cui la paura o l’urgenza ci fanno agire troppo in fretta.

Meta non ha introdotto questo strumento a caso. Secondo i dati forniti dall’azienda, nel solo 2025 sono stati bloccati quasi 8 milioni di account collegati a centri di truffa distribuiti traFilippine, Myanmar, Laos, Cambogia e Emirati Arabi Uniti. Un numero impressionante, che spiega la necessità di nuove difese pensate non solo per fermare le truffe, ma per aiutare le persone a riconoscerle prima ancora che si verifichino.

Come funzionano le truffe tramite videochiamata

Le truffe in videochiamata hanno un punto di forza molto semplice: sembrano reali. A differenza dei classici messaggi sospetti, una chiamata faccia a faccia trasmette un senso immediato di fiducia. È proprio questo che i criminali sfruttano, costruendo scenari molto convincenti.

Il meccanismo è piuttosto collaudato. Spesso gli hacker si presentano come operatori bancari o addetti di servizi molto noti, spiegando alla vittima che c’è un problema urgente legato a un pagamento o al conto corrente. In alcuni casi utilizzano addirittura video preregistrati o tecniche di deepfake per imitare un vero impiegato, aumentando la credibilità della messa in scena. Una volta creata la sensazione di emergenza, chiedono di condividere lo schermo “per aiutare a risolvere il problema”.

Ed è proprio lì che parte la trappola. Con lo schermo visibile, i criminali possono intercettare codici, OTP, credenziali bancarie, informazioni personali e persino foto o video privati che possono essere usati per ricatti. In altri casi inducono la vittima a cliccare link fraudolenti o a fornire codici di verifica, presentando il tutto come un passaggio necessario per “sbloccare l’account”.

Riconoscere queste truffe, però, è possibile: messaggi con toni d’urgenza, errori grammaticali, prefissi stranieri sospetti, link inviati da contatti non salvati e richieste di dati sensibili sono sempre campanelli d’allarme. Quando qualcosa non torna, la regola migliore è una sola: interrompere la comunicazione e verificare tramite i canali ufficiali.