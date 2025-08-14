La scoperta di una nuova specie di ominide riscrive la storia dell’anello mancante tra i primi Australopithecus e il genere Homo. In Etiopia sono stati trovati denti fossili mai osservati in precedenza e questi resti aggiungono tasselli insospettati alla complessità dell’evoluzione umana, ponendo interrogativi importanti anche sulle certezze che fin qui davamo come acquisite e assodate.

Una scoperta rivoluzionaria

Un team internazionale guidato dall’Università dell’Arizona e dall’Università del Nevada (UNLV), con a capo il paleoantropologo Brian Villmoare, ha analizzato 13 denti fossili ritrovati in Etiopia, più precisamente nel sito di Ledi-Geraru. Alcuni reperti sarebbero riconducibili a una nuova specie di Australopithecus non ancora nota. La datazione, tra i 2,6 e i 2,8 milioni di anni, supera la comparsa dell’Australopithecus afarensis, meglio noto come “Lucy”, che risale a circa 2,95 milioni di anni fa.

Questo ritrovamento è particolarmente significativo perché mostra che, contrariamente all’idea di un’umanità che si sviluppa lungo un unico ramo evolutivo, esisteva una coesistenza tra diverse linee. E se il concetto di anello mancante appare obsoleto nella scienza moderna, rimane una potente metafora per illustrare la realtà ramificata e intricata dell’evoluzione umana.

La ramificazione dell’evoluzione umana

La scoperta di Ledi-Geraru rafforza l’idea che l’evoluzione umana non sia un sentiero unico e lineare, ma più simile a un’intricata ramificazione di specie che si diversificano, si sovrappongono e, talvolta, si estinguono.

La locuzione “anello mancante” è oggi considerata fuorviante nella comunità scientifica, dove si preferisce parlare di forme transizionali. Sebbene seducente, nel linguaggio popolare la nozione genera confusione: l’evoluzione è un processo ramificato, che non segue un percorso fatto di passaggi lineari. Questo fa a pugni con quanto comunemente si pensa in merito all’evoluzione, e rispetto a ciò che la maggior parte di noi ha imparato nell’arco della vita. Ma non si tratta di fantasie o teorie, quanto di evidenze scientifiche che rendono più complicata la questione, rispetto a quanto comunemente si pensi. Sia chiaro, l’evoluzione esiste, non è una fantasia e nessuno ci ha mai mentito in tal proposito. Ad esempio, se oggi tutti i primati (uomini inclusi) non hanno la coda è a causa dell’evoluzione. Oggi la scienza ci sta dicendo che i processi evolutivi sono solo un po’ più complessi di come ce li hanno insegnati alle scuole elementari.

Gli impatti sul dibattito scientifico

Queste scoperte inducono gli studiosi a rivedere l’albero evolutivo degli ominidi. La convivenza tra forme di Australopithecus e primi Homo sapiens suggerisce un periodo di interazione, forse competizione o cooperazione, in un ambiente mutevole, dove la selezione naturale sperimentava e racchiudeva molteplici strategie adattative.

“Eravamo soliti pensare all’evoluzione umana come una marcia costante da un antenato scimmiesco al moderno Sapiens. Invece, gli esseri umani si sono ramificati più volte in nicchie diverse”, ha osservato l’antropologo Brian Villmoare. “La natura ha sperimentato diversi modi di essere un umano man mano che il clima diventava più secco nell’Africa orientale e le antecedenti specie più simili alle scimmie si estinguevano”, ha concluso l’esperto.

La scoperta di questa nuova specie di ominide contribuisce in modo del tutto nuovo alla riscrittura della storia evolutiva dell’uomo, ma è solo un altro tassello aggiunto ai ritrovamenti di un certo peso, come quello del cranio in Cina del 2018. Man mano che emergono nuove prove, l’umanità appare meno come un unico discendente lineare e più come un mosaico ramificato di sperimentazioni, alcune delle quali hanno dato origine a ciò che siamo oggi.