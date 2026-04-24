L’euro si prepara a cambiare volto: dopo oltre vent’anni dall’introduzione della moneta unica, la Banca centrale europea ha avviato un processo di profondo rinnovamento delle banconote, destinato a incidere non solo sull’aspetto grafico, ma anche sulla sicurezza, l’identità e la percezione della valuta comune. Il 2026 rappresenta un anno cruciale: è infatti quello in cui verrà scelto il design definitivo della nuova serie.

Il percorso di cambiamento è iniziato formalmente nel 2021, quando la Bce ha annunciato l’intenzione di aggiornare le banconote per mantenerle “sicure, efficienti e sostenibili”. Si è trattato di una decisione legata sia all’evoluzione tecnologica — che impone sistemi anti contraffazione sempre più sofisticati — sia alla necessità di rendere la moneta più rappresentativa dei cittadini europei.

Come cambiano le banconote in euro

Un passaggio chiave si è avuto il 30 novembre 2023, quando il Consiglio direttivo dell’istituto bancario ha selezionato due possibili temi per le nuove banconote in euro: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Queste linee guida riflettono una doppia ambizione: da un lato, valorizzare il patrimonio culturale comune; dall’altro, richiamare la biodiversità e i paesaggi naturali del continente.

Nel luglio 2025 è stato poi lanciato un concorso aperto ai grafici di tutta l’Unione europea, con l’obiettivo di raccogliere proposte per il nuovo design. Il processo è ora alle battute finali: i progetti saranno selezionati entro metà 2026, per poi essere sottoposti anche al giudizio dei cittadini attraverso consultazioni pubbliche. La decisione finale della Bce è attesa entro la fine dello stesso anno.

Tuttavia, le nuove banconote non entreranno immediatamente in circolazione: la loro introduzione è prevista indicativamente a partire dal 2028, con una sostituzione graduale di quelle attuali. Questo approccio progressivo servirà a garantire continuità e stabilità, evitando shock per cittadini e mercati.

Addio alla banconota da 500 euro

Tra le novità più rilevanti c’è la conferma dell’addio definitivo alla banconota da 500 euro. Già non più emessa dal 2019, non farà parte della nuova serie, che comprenderà invece i tagli da 5 a 200 euro. La scelta è legata soprattutto alla lotta contro il riciclaggio e le attività illecite, ambiti nei quali il taglio più elevato era considerato particolarmente sensibile. Va però sottolineato che quelle già in circolazione manterranno il loro valore legale e potranno continuare a essere utilizzate o cambiate senza limiti di tempo.

Un altro elemento centrale del progetto riguarda la sicurezza. Le nuove banconote in euro saranno dotate di caratteristiche anti-contraffazione più avanzate, oltre a essere progettate con criteri di sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto dei materiali e dei processi produttivi. Parallelamente, il restyling punta a rafforzare l’identità europea attraverso simboli, personaggi o elementi naturali capaci di rappresentare l’unità nella diversità.

Il cambiamento, tuttavia, non è solo estetico. Si inserisce in una trasformazione più ampia del sistema dei pagamenti, in cui il contante convive sempre più con strumenti digitali. In questo contesto, la Bce punta a mantenere le banconote rilevanti, aggiornandole per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.

La nuova serie di banconote, dunque, rappresenta una vera e propria evoluzione dell’euro: più sicura, più moderna e più vicina all’identità europea. Il 2026 segnerà la scelta definitiva del loro volto, ma gli effetti di questa decisione accompagneranno milioni di cittadini per gli anni a venire, ridefinendo uno dei simboli più concreti dell’integrazione europea.