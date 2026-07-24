L’euro si prepara a cambiare volto. Per la prima volta dalla sua introduzione nel 2002, la Bce ha presentato i dieci progetti grafici finalisti destinati a ridisegnare le future banconote della moneta unica. L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del percorso di rinnovamento avviato dall’Eurotower, con l’obiettivo di rendere il contante più rappresentativo dell’identità europea, più sicuro contro la contraffazione e maggiormente riconoscibile dai cittadini.

La novità più importante riguarda il coinvolgimento diretto dei cittadini. La Banca centrale europea ha infatti aperto una consultazione pubblica online, attraverso la quale i cittadini europei potranno esprimere la propria preferenza sui progetti finalisti fino al 21 settembre.

I risultati del sondaggio saranno valutati insieme ai pareri di esperti indipendenti prima della decisione definitiva del Consiglio direttivo della Bce, attesa entro la fine del 2026. Le nuove banconote entreranno poi in circolazione solo negli anni successivi, dopo una lunga fase di produzione e distribuzione. Le attuali banconote continueranno comunque ad avere pieno corso legale fino alla loro graduale sostituzione.

Due temi per raccontare l’Europa

I dieci bozzetti sono suddivisi in due grandi filoni tematici, scelti dalla Banca centrale europea dopo un ampio processo di consultazione con cittadini, esperti e rappresentanti della società civile.Il primo tema, Cultura europea, celebra alcune delle personalità che hanno contribuito alla storia artistica, scientifica e culturale del continente. Tra i protagonisti figurano Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes e Bertha von Suttner. Ogni personaggio è associato a scene che rappresentano luoghi di incontro, istruzione, musica, ricerca scientifica e condivisione del patrimonio culturale europeo.

L’alternativa è rappresentata dal tema Fiumi e uccelli – Resilienza nella diversità, che punta invece a valorizzare il patrimonio naturale europeo. In questo caso, ogni banconota raffigura una diversa specie di uccello tipica del continente insieme a paesaggi fluviali e ad alcuni edifici simbolo delle istituzioni europee, sottolineando il legame tra biodiversità, sostenibilità e cooperazione tra gli Stati membri.

Perché la Bce cambia le banconote

Secondo la presidente della Bce, Christine Lagarde, le banconote rappresentano molto più di un semplice mezzo di pagamento: sono uno dei simboli più tangibili dell’integrazione europea. Il nuovo design punta quindi a riflettere meglio la ricchezza culturale e naturale dell’Europa, mantenendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e accessibilità.

Il restyling risponde anche all’esigenza di aggiornare le tecnologie anticontraffazione. Sebbene le banconote attuali siano considerate tra le più sicure al mondo, l’evoluzione delle tecniche di falsificazione rende necessario introdurre nuovi elementi di protezione che consentano di preservare la fiducia nel contante.

Quando arriveranno le nuove banconote

La presentazione dei bozzetti non coincide con l’introduzione immediata della nuova serie. Dopo la consultazione pubblica, la Bce procederà con ulteriori test tecnici, verifiche di sicurezza e valutazioni sulla produzione industriale. Solo al termine di questo processo sarà scelto il progetto definitivo.

Una volta approvato il design, serviranno ancora alcuni anni per stampare le nuove banconote e distribuirle gradualmente in tutti i Paesi dell’Eurozona. Durante questo periodo, le attuali banconote continueranno a circolare normalmente e potranno essere utilizzate senza alcuna limitazione.

Un restyling che guarda al futuro

Il rinnovamento delle banconote rappresenta uno dei progetti simbolici più importanti intrapresi dalla Banca centrale europea negli ultimi anni. Pur in un contesto in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi, il contante continua infatti a essere utilizzato quotidianamente da milioni di cittadini europei e resta uno strumento essenziale per garantire inclusione finanziaria, libertà di scelta nei pagamenti e resilienza del sistema economico.

Con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella scelta del nuovo design, l’istituto bancario punta inoltre a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione europea, trasformando le future banconote in un simbolo condiviso dei valori, della storia e della diversità culturale del continente.