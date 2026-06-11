I Mondiali 2026 non saranno ricordati soltanto come la prima edizione della storia con 48 squadre partecipanti e tre Paesi organizzatori – Stati Uniti, Canada e Messico – ma anche come il torneo che inaugurerà una delle più significative rivoluzioni regolamentari degli ultimi anni. Le nuove regole approvate dall’Ifab, l’International Football Association Board, puntano a rendere il gioco più fluido, limitare le perdite di tempo e aumentare la correttezza delle decisioni arbitrali.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda proprio il contrasto ai comportamenti ostruzionistici. Rimesse laterali e calci di rinvio dovranno essere eseguiti con maggiore rapidità. Gli arbitri potranno infatti avviare un conto alla rovescia visivo di cinque secondi quando riterranno che una squadra stia ritardando eccessivamente la ripresa del gioco. Se il pallone non verrà rimesso in gioco entro il termine stabilito, scatteranno sanzioni immediate: la rimessa laterale sarà assegnata agli avversari, mentre un rinvio dal fondo ritardato comporterà la concessione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Come funzioneranno le sostituzioni e la gestione degli infortuni

Anche il capitolo sostituzioni sarà interessato da importanti novità. I giocatori richiamati in panchina durante i Mondiali di calcio 2026 dovranno lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi dal segnale ufficiale del cambio. In caso contrario, il sostituto non potrà entrare immediatamente e dovrà attendere una successiva interruzione del gioco, trascorso almeno un minuto dalla ripresa della partita. L’obiettivo è evidente: evitare le uscite lente e strategiche che negli ultimi minuti di gara vengono spesso utilizzate per spezzare il ritmo degli avversari.

La stessa filosofia ispira le nuove norme sugli infortuni. Se un calciatore riceve assistenza medica sul terreno di gioco e l’azione viene interrotta, dovrà rimanere fuori dal campo per almeno un minuto dopo la ripresa. La misura punta a scoraggiare simulazioni o soste tattiche mascherate da problemi fisici, preservando al contempo la continuità del gioco.

La novità del VAR è la vera novità

Ma la vera svolta riguarda il Video Assistant Referee. Il protocollo VAR verrà ampliato e consentirà interventi in situazioni finora escluse dalla revisione. In presenza di prove evidenti, la tecnologia potrà correggere un secondo cartellino giallo assegnato erroneamente, evitando espulsioni ingiuste dovute a errori di valutazione o a scambi d’identità. Inoltre, il sistema potrà essere utilizzato anche sui calci d’angolo assegnati in maniera chiaramente errata, purché la verifica possa essere completata rapidamente senza rallentare la ripresa del gioco.

Le modifiche si inseriscono in un percorso già avviato dall’Ifab per aumentare il tempo effettivo di gioco. Ne è un esempio la nuova regola sui portieri, entrata recentemente nel regolamento: se un estremo difensore trattiene il pallone per più di otto secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo agli avversari dopo un conto alla rovescia visibile degli ultimi cinque secondi.

L’insieme di queste innovazioni mostra una direzione precisa: un calcio più dinamico, con meno interruzioni inutili e decisioni arbitrali più accurate. I Mondiali 2026 rappresenteranno dunque un banco di prova fondamentale per capire se questa nuova era regolamentare riuscirà davvero a migliorare lo spettacolo senza alterare l’essenza del gioco. Non resta che aspettare il primo fischio d’inizio e vedere cosa succederà all’atto pratico.