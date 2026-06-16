Viaggiare in aereo potrebbe presto diventare più semplice e trasparente per milioni di passeggeri europei. L’Unione Europea ha infatti raggiunto un accordo sul nuovo regolamento dedicato alla tutela dei viaggiatori, un provvedimento che introduce una serie di novità destinate a incidere direttamente sul rapporto tra compagnie aeree e clienti. Il testo ha già ottenuto il via libera del Comitato di conciliazione dell’Ue e attende ora l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea e del Parlamento europeo, che sarà chiamato a esprimersi nelle prossime settimane.

Una nuova era per il bagaglio a mano nelle low-cost

Le novità che stanno attirando maggiore attenzione riguardano il bagaglio a mano, da anni uno dei temi più discussi tra viaggiatori e compagnie low-cost. Secondo il nuovo regolamento, il trasporto del bagaglio a mano dovrà essere incluso nella tariffa base proposta ai passeggeri. Una modifica che potrebbe avere conseguenze importanti per vettori come Ryanair, EasyJet e altre compagnie che negli ultimi anni hanno costruito parte della propria strategia commerciale sulla vendita di servizi aggiuntivi. L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di rendere più trasparenti i prezzi mostrati ai consumatori fin dalla fase di prenotazione, evitando che il costo finale del viaggio aumenti sensibilmente a causa di supplementi aggiunti successivamente.

Il regolamento non elimina però la possibilità di offrire tariffe differenziate. Le compagnie potranno continuare a proporre opzioni più economiche per chi sceglie di viaggiare soltanto con una piccola borsa o uno zaino, senza portare un vero e proprio bagaglio a mano in cabina. In questo modo si cerca di trovare un equilibrio tra le esigenze commerciali dei vettori e il diritto dei consumatori a conoscere con chiarezza ciò che è incluso nel prezzo del biglietto.

Le nuove disposizioni ampliano inoltre le tutele relative agli effetti personali trasportati dai passeggeri. Tra le novità figura anche la possibilità di portare strumenti musicali in cabina in condizioni adeguate. Si tratta di misure che puntano a uniformare le regole all’interno dell’Unione Europea e a ridurre le differenze di trattamento che spesso emergono tra una compagnia e l’altra.

Come funzionano le nuove tutele sul viaggio in aereo

Il nuovo regolamento europeo interviene anche su numerosi altri aspetti del trasporto aereo. Restano confermate le regole sui risarcimenti per ritardo, con compensazioni economiche comprese tra 250 e 600 euro per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, in base alla distanza del volo.

Una scelta che mantiene inalterato uno dei diritti più importanti conquistati negli ultimi anni dai consumatori europei.

Accanto ai risarcimenti, vengono introdotte procedure più rapide per la riprogrammazione dei voli cancellati o soggetti a gravi disservizi. Le compagnie aeree saranno chiamate a cercare attivamente soluzioni alternative per i propri clienti, anche utilizzando voli operati da altri vettori. Qualora questo non avvenisse in tempi adeguati, i passeggeri potranno organizzare autonomamente il proprio trasferimento e ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa.

Particolare attenzione viene riservata anche alle persone con mobilità ridotta, alle donne in gravidanza e ai minori non accompagnati. Per queste categorie sono previste forme di assistenza prioritaria, garanzie per viaggiare accanto ai propri accompagnatori e maggiori tutele in caso di disservizi. Il regolamento introduce inoltre misure specifiche per proteggere le attrezzature destinate alla mobilità personale e prevede risarcimenti nei casi in cui l’assistenza fornita non sia adeguata.

Le novità riguardano anche i voli in coincidenza, spesso fonte di disagi per i viaggiatori. Le nuove norme mirano a garantire maggiori protezioni a chi perde una coincidenza per cause non imputabili al passeggero, oltre a rafforzare i diritti in caso di declassamento rispetto alla classe di viaggio acquistata. Sono previsti inoltre obblighi più stringenti per le compagnie nella gestione delle richieste di risarcimento, con scadenze più chiare e regole più severe sull’utilizzo dei voucher.

Tra le altre misure figurano la possibilità di correggere gratuitamente eventuali errori nel nome riportato sul biglietto, il diritto a non dover necessariamente utilizzare applicazioni o creare account online per viaggiare e l’obbligo per le compagnie di fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sui diritti dei passeggeri. Un insieme di interventi che punta a rendere il trasporto aereo più trasparente, accessibile e tutelante per tutti i viaggiatori europei.