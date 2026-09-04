Nuove specie scoperte negli abissi oceanici: le immagini sono spettacolari

Durante la prima campagna di ricerca in acque profonde condotta a livello locale a Trinidad e Tobago, gli scienziati hanno scoperto 20 specie presumibilmente nuove e almeno 54 specie mai osservate prima in quelle acque.

La spedizione, durata un mese, ha mappato oltre 11.335 chilometri quadrati di fondale marino inesplorato e ha confermato la presenza di 25 ecosistemi di sorgenti fredde, con oltre 700 esemplari raccolti per l’analisi. Ecco le spettacolari immagini raccolte dai ricercatori

Video tratto da: IPA / KameraOne