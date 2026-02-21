Nel Sahara centrale è stata scoperta una nuova specie di dinosauro dall’aspetto molto particolare. Un team di 20 persone, guidato da Paul Sereno, PhD, Professore di Biologia e Anatomia degli Organismi presso l’Università di Chicago, ha portato alla luce il ritrovamento di un esemplare della famiglia degli Spinosaurus mirabilis in una remota località. I resti trovati aggiungono importanti informazioni sull’evoluzione degli spinosauridi.

Cos’è l’unicorno dell’inferno

La particolarità del cosiddetto unicorno dell’inferno è la sua cresta a forma di scimitarra. L’esemplare, vissuto 95 milioni di anni fa, ha un’anatomia molto particolare. Sulla testa ha un corno che ha la forma di una spada ricurva lunga 50 centimetri.

Questo esemplare di Spinosaurus mirabilis si distingue dai suoi parenti per il luogo in cui i paleontologi lo hanno rinvenuto. Il team di Serano ha scoperto la prima prova fossile nel 2019 durante gli scavi in ​​una remota regione del deserto del Sahara centrale, in Niger.

Precedenti esemplari di Spinosauride sono stati tutti rinvenuti in antichi depositi vicino alle coste preistoriche, ma le ossa del nuovo esemplare si trovavano molto nell’entroterra, tra i 490 e i 990 chilometri dagli habitat marini più vicini.

Data la presenza di dinosauri dal collo lungo nei sedimenti fluviali, i paleontologi ora ritengono che questo Spinosauro vivesse in una regione boscosa attraversata da corsi d’acqua. La specie, quindi, non trovava posto solo in aree marine ma anche in territori attraversati da fiumi.

“Immagino questo dinosauro come una specie di ‘airone infernale‘ che non aveva problemi a guadare con le sue robuste zampe fino a due metri di profondità, ma probabilmente trascorreva la maggior parte del tempo a caccia di trappole meno profonde per i numerosi pesci di grandi dimensioni che si trovavano lì”, hanno affermato gli scienziati.

L’unicorno dell’inferno, terrore dei pesci

Sulla base dei canali vascolari interni e della consistenza esterna del fossile di cresta, il team ipotizza che il corno sul cranio fosse probabilmente alloggiato nella cheratina e dai colori vivaci.

Un’altra caratteristica sorprendente di questa specie di dinosauro sono i suoi denti interconnessi, dove quelli della mascella inferiore sporgono verso l’esterno e tra quelli della mascella superiore, creando una trappola mortale per i pesci scivolosi. Questo è un adattamento comune tra i pescivori presenti nei reperti fossili, inclusi ittiosauri acquatici, coccodrilli semi-acquatici e pterosauri volanti. Nel caso dello Spinosaurus, lo distingue dai suoi parenti più prossimi.

In precedenza, ossa e denti di spinosauridi erano stati rinvenuti principalmente in depositi costieri non lontani dal mare. Ciò aveva portato alcuni esperti a ipotizzare che questi teropodi ittiofagi potessero essere completamente acquatici, inseguendo le prede sott’acqua.

Tuttavia, la nuova area fossile in Niger attesta che questi animali vivevano nell’entroterra, alcuni fino a circa 1000 chilometri dalla costa marina più vicina. La loro vicinanza a scheletri parziali intatti di dinosauri dal collo lungo, tutti sepolti nei sedimenti fluviali, suggerisce che vivessero in un habitat interno boscoso attraversato dai fiumi.

Questo stravolge completamente ciò che si era pensato finora sugli Spinosaurus mirabilis. Il temuto predatore di pesci non era una specie acquatica, molto probabilmente cacciava guadando i fiumi e intrappolando i pesci con la sua imponente mascella.