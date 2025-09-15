Negli abissi dell’oceano può ancora nascondersi di tutto. Lo dimostra la scoperta del Careproctus colliculi, meglio noto come pesce lumaca, un piccolo abitante delle profondità che ha fatto il suo debutto sulle riviste scientifiche solo in questi giorni, nonostante fosse stato osservato per la prima volta nel 2019 al largo della California. A renderlo famoso è stato un lavoro internazionale che ha coinvolto il Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), l’Università del Montana, il Geneseo College di New York e le Hawaii. Accanto a lui, nello stesso studio, sono state descritte altre due nuove specie di pesci lumaca: il “pesce lumaca scuro” (Careproctus yanceyi) e il “pesce lumaca elegante” (Paraliparis em). Tutti appartengono alla famiglia dei Liparidae, noti per l’aspetto gelatinoso e la capacità di vivere a profondità proibitive per la maggior parte degli organismi marini.

Com’è fatto il pesce lumaca

Il Careproctus colliculi misura appena 9 centimetri e ha un corpo morbido, traslucido e segnato da piccole irregolarità cutanee che gli sono valse il soprannome di “bitorzoluto”. Gli occhi, grandi e neri, sembrano sproporzionati rispetto alle dimensioni, ma sono l’adattamento necessario per orientarsi in un buio totale, interrotto soltanto dai bagliori di qualche organismo bioluminescente. È stato filmato e raccolto a circa 4.000 metri di profondità nell’Oceano Pacifico, in una zona al largo della costa californiana.

Quella dei pesci lumaca non è una famiglia qualsiasi: con oltre 400 specie già descritte, i Liparidae rappresentano un gruppo tra i più diffusi nei mari profondi. Alcuni usano un disco adesivo ventrale per ancorarsi al fondale, altri nuotano liberi sfruttando le correnti abissali. Il corpo, privo di scaglie e poco mineralizzato, ricorda per consistenza la gelatina: un tratto che riduce il dispendio energetico e li rende più adattabili alla pressione estrema.

Lo studio non si limita al C. colliculi: accanto a lui sono stati catalogati il Careproctus yanceyi, caratterizzato da una colorazione molto scura che lo rende quasi invisibile alla luce dei robot sottomarini, e il Paraliparis em, considerato più “snello” e dalle forme più armoniche, tanto da meritarsi l’appellativo di “elegante”. La loro scoperta conferma che la biodiversità degli abissi è tutt’altro che esplorata, e che ogni missione può rivelare creature mai viste prima.

Abissi marini e biodiversità: quanto è difficile studiarli

Studiare una specie che vive a chilometri sotto la superficie non è semplice. Il team che ha descritto i nuovi pesci lumaca ha dovuto combinare tecniche diverse: osservazioni tramite robot sottomarini del MBARI, raccolta di campioni, analisi morfologiche dettagliate, scansioni micro-CT per studiare la struttura interna e persino sequenziamento del DNA per chiarire eventuali dubbi tassonomici. Solo incrociando queste informazioni è stato possibile stabilire che non si trattava di varianti di specie già note, ma di organismi nuovi a tutti gli effetti.

Le sfide non finiscono qui. Di molti pesci lumaca non sappiamo praticamente nulla: non conosciamo i cicli riproduttivi, l’alimentazione precisa, le rotte migratorie o la distribuzione geografica. Nel caso del C. colliculi, ad esempio, l’unico esemplare disponibile è quello raccolto nel 2019: non sappiamo se si tratti di una specie diffusa ma difficile da osservare o di un organismo raro confinato in un’area molto limitata.

Ogni nuova scoperta è però cruciale, soprattutto in un’epoca in cui gli ecosistemi marini profondi iniziano a essere minacciati. Il riscaldamento delle acque, la riduzione dell’ossigeno, l’inquinamento da microplastiche e persino i progetti di estrazione mineraria dai fondali oceanici rischiano di compromettere habitat che conosciamo ancora pochissimo. Documentare e catalogare queste specie significa non solo arricchire la conoscenza della biologia marina, ma anche fornire argomenti scientifici per tutelare ambienti unici.

La storia del pesce lumaca bitorzoluto, minuscolo e fragile, ricorda quanto poco sappiamo delle profondità del pianeta e quanto fragile sia l’equilibrio che le sostiene. Ogni nuovo abitante che emerge dal buio degli abissi è una prova vivente che il nostro pianeta ospita ancora mondi inesplorati, la cui sopravvivenza dipende anche dalle scelte che facciamo in superficie.