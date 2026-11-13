Con l’arrivo della stagione fredda torna il momento di pensare agli pneumatici dell’auto. Dal 15 ottobre è possibile montare le gomme invernali, mentre dal 15 novembre inizia il periodo in cui può scattare l’obbligo di utilizzarle, oppure di avere a bordo le catene da neve. Una scadenza che ogni anno riporta gli automobilisti davanti alla stessa scelta, da una parte prenotare un appuntamento dal gommista o dall’altra continuare a circolare con le gomme estive.

Gomme invernali, dove scatta l’obbligo e dove restano ammesse le estive

In Italia non esiste una data unica in cui gli pneumatici estivi diventano vietati. A stabilire dove e quando è necessario circolare con le gomme invernali o avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli sono infatti gli enti proprietari e gestori delle strade, come Anas, Regioni, Province e concessionari autostradali.

La possibilità di introdurre questo obbligo è prevista dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del Codice della Strada, che consente di adottare specifiche ordinanze per garantire condizioni di maggiore sicurezza durante i mesi invernali. Il periodo generalmente interessato va dal 15 novembre al 15 aprile, ma le date possono variare in base alle disposizioni locali.

A indicare i tratti stradali interessati è l’apposita segnaletica. Questo significa che chi circola esclusivamente in città o percorre strade per le quali non sono state emesse ordinanze può continuare a utilizzare gli pneumatici estivi senza incorrere in sanzioni. Al contrario, dove l’obbligo è previsto, bisogna rispettarlo anche quando l’asfalto è asciutto e le condizioni meteorologiche sembrano favorevoli.

Esiste comunque un’alternativa per chi non vuole sostituire le gomme: tenere nel bagagliaio le catene da neve omologate, considerate equiparate agli pneumatici invernali ai fini dell’obbligo. Non è sufficiente, quindi, averle a disposizione in garage: devono essere presenti a bordo del veicolo. Una volta montate, inoltre, la velocità massima consentita è di 50 km/h.

Chi viene sorpreso a circolare su una strada soggetta a ordinanza senza le dotazioni richieste rischia una multa compresa tra 87 e 344 euro. Gli agenti possono anche intimare al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia adottando particolari cautele, come previsto dall’articolo 192 del Codice della Strada.

Il freddo irrigidisce la gomma: ecco perché la sicurezza cala

Al di là degli obblighi previsti dalla legge, c’è un altro aspetto da considerare prima di decidere di rimandare il cambio degli pneumatici: la sicurezza. Le gomme estive, infatti, sono progettate per lavorare al meglio con temperature miti o elevate. Quando arriva il freddo, la loro mescola tende a irrigidirsi, riducendo la capacità di aderire alla superficie stradale.

Il problema non riguarda soltanto chi guida sulla neve o sul ghiaccio. Anche sull’asfalto asciutto, quando le temperature si abbassano, gli pneumatici estivi possono perdere parte della loro efficacia. La situazione peggiora ulteriormente in presenza di pioggia, neve o superfici ghiacciate, condizioni nelle quali il battistrada delle gomme invernali riesce a offrire una maggiore aderenza.

Le conseguenze si avvertono soprattutto durante le frenate: con una minore capacità di fare presa sull’asfalto, gli spazi necessari per arrestare l’automobile possono aumentare considerevolmente. Anche l’accelerazione può risentirne, proprio perché gli pneumatici faticano a trasferire correttamente la forza del motore sulla strada.

Il freddo può incidere anche sulle condizioni della gomma stessa. Quando perde elasticità, infatti, lo pneumatico diventa più esposto a fenomeni di usura e deterioramento superficiale e alla comparsa di fessurazioni.

Per chi vive in zone dove l’inverno è generalmente mite esiste anche una terza possibilità: le gomme quattro stagioni, pensate per essere utilizzate durante tutto l’anno. Possono rappresentare una soluzione interessante per chi deve affrontare soltanto occasionali gelate e non si trova abitualmente a guidare in condizioni climatiche estreme.

Bisogna però considerare che si tratta di un compromesso. Rispetto agli pneumatici invernali, le quattro stagioni offrono prestazioni inferiori nelle situazioni di freddo intenso, mentre con temperature elevate e sull’asfalto caldo non raggiungono l’efficienza delle gomme estive.

La scelta dipende quindi dalle temperature della zona in cui si vive, dallo stile di guida e dai chilometri percorsi. l’obbligo di pneumatici invernali resta in vigore fino al 15 aprile, poi si potrà tornare agli pneumatici estivi.